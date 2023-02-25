Избил до полусмерти и бросил умирать на газоне: житель Хабаровского края отсидит в колонии и отдаст миллион за гибель друга

Сильно пьяный мужчина стал нещадно избивать друга сначала в квартире, затем - в подъезде. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застолье приятелей в Советской Гавани закончилось трагедией. 31-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) набросился на товарища и зверски его побил. После нападения мужчина не помог умирающему другу и ушел домой.

ИЗБИЛ И УШЕЛ СПАТЬ

ЧП случилось в сентябре прошлого года в одной из квартир на улице Ленина. Мужчины выпивали, затем из-за чего-то поссорились. Причина конфликта, похоже, останется загадкой: Николай свою вину категорически отрицает, а свидетелей тому нет. Зато известно продолжение.

Сильно пьяный Николай стал нещадно избивать друга сначала в квартире, затем - в подъезде. Когда оппонент не смог встать, мужчина оттащил пострадавшего на газон. Затем залез на козырек библиотеки, которая примыкала к дому, разбил окно в свою квартиру и ушел спать.

Избитого мужчину обнаружил прохожий и вызвал скорую. Пострадавшего доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался. Николай к тому времени очнулся в недоумении. Он не смог сложить в голове полную картину произошедшего, поэтому направился домой к другу.

РЕАКЦИЯ

Приятеля Николай дома не застал и направился к нему на работу. О смерти приятеля мужчина узнал от его коллег. После Николая задержали, уголовное дело было заведено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, - сообщили в пресс-службе СК СР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Несмотря на собранные доказательства, Николай отрицал свою вину. Но его доводы суд не убедили.

- Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск супруги погибшего на сумму один миллион рублей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

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