Бросил умирать в подъезде: житель Магадана избил до полусмерти старичка и лег спать

Внезапно между мужчина вспыхнула ссора, которая привела к трагедии. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане Петр (имя изменено - прим. ред.) пригласил в гости 70-летнего мужчину. Приятели выпивали, общались - все шло, как обычно. Внезапно между мужчинами вспыхнула ссора, которая привела к трагедии.

КРОВАВОЕ ЗАСТОЛЬЕ

О причинах конфликта правоохранительные органы не говорят, ограничиваясь сухим: «На почве личной неприязни». Возможно, как это часто происходит в алкогольном угаре, ссора вспыхнула из-за пустяка. А спиртное все усугубило.

Тем не менее Петр набросился на пожилого собутыльника и начал яростно его молотить. Избив приятеля, магаданец выволок его в подъезд и оставил на лестничной площадке. Сам Петр вернулся домой, продолжил пить, а потом лег спать.

Избитого до полусмерти пенсионера нашел сосед. Он вызвал скорую, которая доставила потерпевшего в больницу. Врачи боролись за жизнь старичка, но усилия не увенчались успехом. Пожилой магаданец умер, не приходя в сознание.

РЕАКЦИЯ

Петра задержали, уголовное дело было заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд отправил магаданца в колонию строгого режима на восемь лет и дал еще два года ограничения свободы.

- Осужденный и его адвокат не согласились с приговором и в апелляционных жалобах настаивали на том, что преступление совершено в состоянии аффекта, в связи с чем просили изменить квалификацию содеянного на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (сильного душевного волнения)», - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Стародумова, официальный представитель прокуратуры Магаданской области.

Суд в удовлетворении апелляционных жалоб отказал. Приговор вступил в законную силу.

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