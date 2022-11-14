Мучительно умирала на глазах пациентов: появились подробности истории издевательств над женщиной в больнице Комсомольска

По словам очевидцев, несколько часов пациентка пролежала без помощи врачей Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае продолжают разбираться в обстоятельствах смерти пациентки больницы №7 Комсомольска-на-Амуре. Напомним, что женщину с травмами привезли в учреждение вечером 11 ноября. По словам очевидцев, несколько часов пациентка пролежала без помощи врачей. Присматривал за ней лишь охранник.

МУЧЕНИЯ В СМОТРОВОЙ

- В больницу 40-летняя женщина была доставлена на «скорой» из подъезда по месту жительства. Была в неконтактном состоянии, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, на комсомольчанку напали и избили в подъезде своего дома. По словам очевидцев, около двух с половиной часов женщина пролежала в смотровой, мучаясь от ужасной боли. Из-за тонкой двери были слышны стоны, а когда она открывалась, пациенты видели, как пострадавшую бьют судороги.

- За время нахождения в медицинской организации пациентке провели необходимые обследования, в том числе СКТ. Также ее осмотрел нейрохирург. По факту действий медицинского персонала в приемном отделении и действий охранника будет проводиться служебное расследование, - прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.

«ЛЯГ И НЕ ДЕРГАЙСЯ»

Периодически к женщине заходил охранник. Обращение секьюрити с женщиной попало на видео. Судя по кадрам, мужчина не давал пациентке встать с кушетки и со словами: «Упадешь, будешь лежать на полу» грубо возвращал ее в исходное положение. По словам очевидцев, на замечания пациентов охранник не реагировал.

Когда стоны стихли, а женщина перестала подавать признаки жизни, объявился медперсонал. Комсомольчанку увезли в реанимацию, где попытались откачать. Но действия врачей оказались безуспешны - пострадавшая скончалась.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным минздрава, у женщины был цирроз печени. Но что именно привело к смерти, будет известно после вскрытия. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

- Проводится проверка по факту смерти женщины, в рамках которой будет также дана оценка действиям персонала больницы, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Прокуратура Комсомольска контролирует ход проверки.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель краевого ведомства.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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