Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт
Эксклюзив kp.rukp.ru
15 ноября 2022 6:23

Ледяная закалка: хабаровские «моржи» поделились секретами молодости и энергии

Жители Хабаровска закаляются в ледяной воде на Амуре
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровчанам не страшен ни снег, ни холод, ни ледяная вода Фото предоставлено героем публикации

Хабаровчанам не страшен ни снег, ни холод, ни ледяная вода Фото предоставлено героем публикации

Невероятный подъем духа, восторг, выброс адреналина и затем уже эйфория и полный дзен… Эти эмоции сродни ощущениям, испытываемым в момент спортивной победы, когда сначала нарастает градус напряжения, а затем случается кульминация. Именно такие эмоции испытывают хабаровские «моржи» - спортсмены, занимающиеся закаливанием и плаванием в холодной воде.

Хабаровская федерация зимнего плавания объединила в свои ряды множество начинающих и опытных спортсменов. Кто-то из них участвует в состязаниях и плавает на различные дистанции и в разных стилях, а кто-то только начинает познавать всю прелесть ледяного перерождения от пребывания в холодной воде. Но и тех, и других объединяет нечто общее - люди разных возрастов, конфессий и специальностей собираются несколько раз в неделю в местечке под названием «Канары» и проводят время вместе - купаются в реке, обтираются снегом, обливаются, а затем сидят за чашкой чая и ведут разговоры, пока греются у печки.

День, перевернувший жизнь

Многие из моржей пришли в закаливание не так давно, чаще всего предзнаменованием становился один единственный случай окунания в купель на Крещение. Погрузившись в ледяную воду однажды, в последующем без этого ритуала они уже не обходятся и, словно завороженные, ищут своих единомышленников и приходят в эти самые «Канары».

Хабаровские "моржи" покоряют стихию Фото предоставлено героем публикации

Хабаровские "моржи" покоряют стихию Фото предоставлено героем публикации

Именно так было с 53-летней Маргаритой, кадровик по профессии несколько лет назад решила окунуться в прорубь на Крещение. Испытав тогда невероятные эмоции от процесса, Маргарита захотела еще и еще. Женщина самостоятельно завела себе привычку брать воду из колонки и обливаться.

- Я тогда получила такое благословение, такой заряд, что решила попробовать и на следующий год. Потом я посчитала, что одного раза в год на Крещение мне мало, я хотела продлить это ощущение, испытывать его чаще, и начала искать, где можно вот так этим заниматься, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Маргарита.

Так Маргарита нашла «Канары» и теперь проводит с новыми друзьями по несколько часов в неделю. Сейчас у женщины есть мечта - она хочет научиться правильно плавать и в будущем, возможно, участвовать в соревнованиях по зимнему плаванию.

- Это подъем духа, восторг, когда ты заходишь в воду, ты не ощущаешь именно холод, ты ощущаешь бодрость, расслабляешь тело, и тебе совсем не холодно. В воде простор. Хорошо, приятно, это как когда праздник, например, тебе хорошо. И внутри все клокочет, и ты это ощущаешь, эту гармонию. Знаете, в такие моменты все вокруг приходит в баланс, все начинает складываться хорошо, все отношения с людьми, с детьми, с коллегами. То есть это не просто закаливание организма, это больше оздоровление души и тела, - делится хабаровчанка.

Маргарита начинала с обливаний водой из колонки и обтиранием снегом Фото предоставлено героем публикации

Маргарита начинала с обливаний водой из колонки и обтиранием снегом Фото предоставлено героем публикации

Редакции удалось пообщаться с еще одной представительницей прекрасного пола, которая решила испытать себя и окунуться однажды в ледяную воду. Оксане 54 года, до недавнего времени она и не думала, что сможет войти в купель. Но, как известно, нет ничего невозможного, а случайности отнюдь не случайны. Друзья позвали как-то Оксану на Крещение на Амур, женщина захватила с собой купальник, но и не думала, что он ей пригодится, однако тот день стал для нее поворотным в жизни.

- Мы зашли в палатку, там народ, женщины разных возрастов, с детьми, все такие живые, и все идут окунаться. Даже в преклонном возрасте были, помню. И даже с ребенком на руках одна ходила к купели. И я, знаете, смотрела, смотрела, а женщины - они возвращаются радостные, бодрые, и я подумала - ну с ними же все нормально, почему бы мне не попробовать?! И пошла. Вода святая, подумала, плюс закаливание, одни только плюсы. Решила и пошла, - рассказывает хабаровчанка.

Оксана поделилась первыми эмоциями после погружения - холода она тогда не почувствовала, а тот обжигающий ветер, что был на реке, он как о броню разбивался об кожу. Женщина почувствовала драйв, всплеск адреналина, яркие эмоции. А холод… его и не было вовсе. Этот день полностью перевернул жизнь хабаровчанки, она ушла в спорт, начала заниматься плаванием, пришла в «Канары», стала общаться с единомышленниками, закалять себя, потом начала бегать.

- Этот год у меня такой хороший, я принимала участие в Благовещенске в соревнованиях по бегу «Путь к мечте». 10 километров пробежала и в своей категории стала третьей. Потом во Владивостоке был полумарафон с острова Русский - пробежала 21 километр. Бег и плавание у меня такие самые ключевые занятия сейчас. Я хожу в бассейн, учусь правильно плавать, буду обязательно заявляться на соревнования. По плаванию уже даже есть результаты, - говорит «КП» - Хабаровск» Оксана.

Секреты красоты и здоровья

Кстати, Оксана поделилась еще и секретом молодости: женщинам, чтобы сохранить гладкую и красивую кожу лица, можно протирать ее каждое утро кубиками льда или замороженной сывороткой. А еще, чтобы приобщить себя к закаливанию, лучше начинать с малого - обливать постепенно ноги, затем двигаться выше, к коленям, ягодицам и так далее. По словам хабаровчанки, организм и тело только спасибо скажут за такие манипуляции.

Федерация зимнего плавания

«Канары» - место на базе «Дельфин», организованное Федерацией зимнего плавания. В числе ее учредителей Александр Комаров. Хабаровчанин 67 лет за свою жизнь достиг немалых высот. Он всегда занимался спортом, многократно становился чемпионом Вооруженных сил по многоборью, выступал за сборную Военно-воздушных сил. В зимнее плавание пришел в 2011 году и с тех пор побывал на пяти чемпионатах мира, последний проходил в Словении в самом начале пандемии. Выступал на кубках мира, один из них завоевал.

- На следующий год выиграл абсолютку в России среди всех мужчин, там было около 70 спортсменов. А еще до этого, в 2013 году, состоялся международный эстафетный заплыв через Берингов пролив, я в нем тоже принял участие, начинал в первой тройке. Мы тогда плыли шесть суток и на Аляске попали в книгу рекордов Гиннеса, - говорит Александр.

Начинал спортсмен с обычного участия в соревнованиях в Вяземском. Его туда пригласил товарищ. Хабаровчанин выступил по пяти дисциплинам и этот вид спорта его не оставил равнодушным.

- В 2019 году организовали федерацию, затем открыли «Канары» - центр закаливания. Четыре раза в неделю ездим туда, плаваем в реке в холодное время года, закаливаемся, после греемся у печки и пьем чай. У нас там очень такая хорошая атмосфера, - говорит собеседник.

Как отмечает Александр, в этом году будет проводиться этап кубка России по зимнему плаванию. Старт намечен на 6, 8 и 9 января. Начнутся состязания в Благовещенске, затем в Переяславке на озере Драга, потом переместятся в Уфу, Калининград, Санкт-Петербург и завершатся уже в Приморье.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Соревнования по плаванию среди профессионалов прошли в Хабаровске

В нем приняли участие спортсмены из федерации закаливание(подробнее)

ЗДОРОВЬЕ