Ледяная закалка: хабаровские «моржи» поделились секретами молодости и энергии

Хабаровчанам не страшен ни снег, ни холод, ни ледяная вода Фото предоставлено героем публикации

Невероятный подъем духа, восторг, выброс адреналина и затем уже эйфория и полный дзен… Эти эмоции сродни ощущениям, испытываемым в момент спортивной победы, когда сначала нарастает градус напряжения, а затем случается кульминация. Именно такие эмоции испытывают хабаровские «моржи» - спортсмены, занимающиеся закаливанием и плаванием в холодной воде.

Хабаровская федерация зимнего плавания объединила в свои ряды множество начинающих и опытных спортсменов. Кто-то из них участвует в состязаниях и плавает на различные дистанции и в разных стилях, а кто-то только начинает познавать всю прелесть ледяного перерождения от пребывания в холодной воде. Но и тех, и других объединяет нечто общее - люди разных возрастов, конфессий и специальностей собираются несколько раз в неделю в местечке под названием «Канары» и проводят время вместе - купаются в реке, обтираются снегом, обливаются, а затем сидят за чашкой чая и ведут разговоры, пока греются у печки.

День, перевернувший жизнь

Многие из моржей пришли в закаливание не так давно, чаще всего предзнаменованием становился один единственный случай окунания в купель на Крещение. Погрузившись в ледяную воду однажды, в последующем без этого ритуала они уже не обходятся и, словно завороженные, ищут своих единомышленников и приходят в эти самые «Канары».

Хабаровские "моржи" покоряют стихию Фото предоставлено героем публикации

Именно так было с 53-летней Маргаритой, кадровик по профессии несколько лет назад решила окунуться в прорубь на Крещение. Испытав тогда невероятные эмоции от процесса, Маргарита захотела еще и еще. Женщина самостоятельно завела себе привычку брать воду из колонки и обливаться.

- Я тогда получила такое благословение, такой заряд, что решила попробовать и на следующий год. Потом я посчитала, что одного раза в год на Крещение мне мало, я хотела продлить это ощущение, испытывать его чаще, и начала искать, где можно вот так этим заниматься, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Маргарита.

Так Маргарита нашла «Канары» и теперь проводит с новыми друзьями по несколько часов в неделю. Сейчас у женщины есть мечта - она хочет научиться правильно плавать и в будущем, возможно, участвовать в соревнованиях по зимнему плаванию.

- Это подъем духа, восторг, когда ты заходишь в воду, ты не ощущаешь именно холод, ты ощущаешь бодрость, расслабляешь тело, и тебе совсем не холодно. В воде простор. Хорошо, приятно, это как когда праздник, например, тебе хорошо. И внутри все клокочет, и ты это ощущаешь, эту гармонию. Знаете, в такие моменты все вокруг приходит в баланс, все начинает складываться хорошо, все отношения с людьми, с детьми, с коллегами. То есть это не просто закаливание организма, это больше оздоровление души и тела, - делится хабаровчанка.

Маргарита начинала с обливаний водой из колонки и обтиранием снегом Фото предоставлено героем публикации

Редакции удалось пообщаться с еще одной представительницей прекрасного пола, которая решила испытать себя и окунуться однажды в ледяную воду. Оксане 54 года, до недавнего времени она и не думала, что сможет войти в купель. Но, как известно, нет ничего невозможного, а случайности отнюдь не случайны. Друзья позвали как-то Оксану на Крещение на Амур, женщина захватила с собой купальник, но и не думала, что он ей пригодится, однако тот день стал для нее поворотным в жизни.

- Мы зашли в палатку, там народ, женщины разных возрастов, с детьми, все такие живые, и все идут окунаться. Даже в преклонном возрасте были, помню. И даже с ребенком на руках одна ходила к купели. И я, знаете, смотрела, смотрела, а женщины - они возвращаются радостные, бодрые, и я подумала - ну с ними же все нормально, почему бы мне не попробовать?! И пошла. Вода святая, подумала, плюс закаливание, одни только плюсы. Решила и пошла, - рассказывает хабаровчанка.

Оксана поделилась первыми эмоциями после погружения - холода она тогда не почувствовала, а тот обжигающий ветер, что был на реке, он как о броню разбивался об кожу. Женщина почувствовала драйв, всплеск адреналина, яркие эмоции. А холод… его и не было вовсе. Этот день полностью перевернул жизнь хабаровчанки, она ушла в спорт, начала заниматься плаванием, пришла в «Канары», стала общаться с единомышленниками, закалять себя, потом начала бегать.

- Этот год у меня такой хороший, я принимала участие в Благовещенске в соревнованиях по бегу «Путь к мечте». 10 километров пробежала и в своей категории стала третьей. Потом во Владивостоке был полумарафон с острова Русский - пробежала 21 километр. Бег и плавание у меня такие самые ключевые занятия сейчас. Я хожу в бассейн, учусь правильно плавать, буду обязательно заявляться на соревнования. По плаванию уже даже есть результаты, - говорит «КП» - Хабаровск» Оксана.

Секреты красоты и здоровья

Кстати, Оксана поделилась еще и секретом молодости: женщинам, чтобы сохранить гладкую и красивую кожу лица, можно протирать ее каждое утро кубиками льда или замороженной сывороткой. А еще, чтобы приобщить себя к закаливанию, лучше начинать с малого - обливать постепенно ноги, затем двигаться выше, к коленям, ягодицам и так далее. По словам хабаровчанки, организм и тело только спасибо скажут за такие манипуляции.

Федерация зимнего плавания

«Канары» - место на базе «Дельфин», организованное Федерацией зимнего плавания. В числе ее учредителей Александр Комаров. Хабаровчанин 67 лет за свою жизнь достиг немалых высот. Он всегда занимался спортом, многократно становился чемпионом Вооруженных сил по многоборью, выступал за сборную Военно-воздушных сил. В зимнее плавание пришел в 2011 году и с тех пор побывал на пяти чемпионатах мира, последний проходил в Словении в самом начале пандемии. Выступал на кубках мира, один из них завоевал.

- На следующий год выиграл абсолютку в России среди всех мужчин, там было около 70 спортсменов. А еще до этого, в 2013 году, состоялся международный эстафетный заплыв через Берингов пролив, я в нем тоже принял участие, начинал в первой тройке. Мы тогда плыли шесть суток и на Аляске попали в книгу рекордов Гиннеса, - говорит Александр.

Начинал спортсмен с обычного участия в соревнованиях в Вяземском. Его туда пригласил товарищ. Хабаровчанин выступил по пяти дисциплинам и этот вид спорта его не оставил равнодушным.

- В 2019 году организовали федерацию, затем открыли «Канары» - центр закаливания. Четыре раза в неделю ездим туда, плаваем в реке в холодное время года, закаливаемся, после греемся у печки и пьем чай. У нас там очень такая хорошая атмосфера, - говорит собеседник.

Как отмечает Александр, в этом году будет проводиться этап кубка России по зимнему плаванию. Старт намечен на 6, 8 и 9 января. Начнутся состязания в Благовещенске, затем в Переяславке на озере Драга, потом переместятся в Уфу, Калининград, Санкт-Петербург и завершатся уже в Приморье.

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