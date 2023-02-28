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Общество28 февраля 2023 2:48

К юбилею Хабаровска высадят один миллион цветов

Они украсят главные локации города
Екатерина ЛЕСКОВА
К Международному женскому дню в Хабаровске уже подготовились

К Международному женскому дню в Хабаровске уже подготовились

Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

В «Горзеленстрой» выполняют задание государственной важности: вырастить к юбилею города миллион цветов. Ими собираются нарядить площадь Славы, выложить надпись «78 лет Победы» на городских прудах, а также украсить вертикальные конструкции во всех пяти районах Хабаровска.

К юбилею Хабаровск решили украсить миллионом цветов

К юбилею Хабаровск решили украсить миллионом цветов

Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- В самом начале это будут бегония и петуния, которые пораньше зацветают. Дальше пойдут тагетесы (бархатцы), сальвия, декоративные подсолнечники, календула, клеома. Это все неприхотливые цветы - им нужны только полив, подкормка и прополка. На праздники, кроме 8 марта, мы выращиваем одни и те же цветы, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Евгения Рубан, производитель работ по питомнику и тепличному хозяйству МБУ «Горзеленстрой».

Цветы будут высаживать постепенно

Цветы будут высаживать постепенно

Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Сразу выращивают не все цветы, так может испортиться рассада. Часть готовят ко дню города, другую – ко Дню Победы. Чтобы наверняка получить запланированный миллион, в лунку могут положить несколько зерен, на случай, если не все прорастут. Хотя условия для жизни растений завидные: орошение для поддержания влажности, специальный температурный режим - не менее +25 градусов, своевременная поливка и солнечный свет.

Международный женский день 8 марта в Хабаровске

К слову, к 8 марта в Хабаровске уже вырастили 10 тысяч тюльпанов. Всего 12 сортов, три из них махровые - похожие на пионы, а остальные обыкновенные. Цвета выбирали полюбившиеся жителям города. Чтобы тюльпаны сохранились до женского праздника, их ставят в ледяную воду и хранят при температуре 2 градуса - в холодильнике.

Вырастили 10 тысяч тюльпанов

Вырастили 10 тысяч тюльпанов

Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

На работе Евгения относится к цветам как няня, называя молодые росточки детьми. Однако получать цветы от мужчин все равно любит. Говорит, это совсем другие ощущения.

Цветы можно найти сразу 12 сортов

Цветы можно найти сразу 12 сортов

Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Мнение эксперта

Евгения Рубан подчеркивает, что некоторые жители города не замечают работ «Горзеленстроя» по озеленению.

- Сейчас идет замена старовозрастных деревьев на молодые. Некоторые жители считают, что наш город перестал быть таким зеленым, как раньше. На самом деле это не так. Помимо цветочного наполнения, у нас большое количество газонов. Ничего не закатано в асфальт. Парки, площади - все засажено цветами, - говорит Евгения.

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