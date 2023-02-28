К юбилею Хабаровска высадят один миллион цветов

К Международному женскому дню в Хабаровске уже подготовились
Фото: Екатерина ЛЕСКОВА
В «Горзеленстрой» выполняют задание государственной важности: вырастить к юбилею города миллион цветов. Ими собираются нарядить площадь Славы, выложить надпись «78 лет Победы» на городских прудах, а также украсить вертикальные конструкции во всех пяти районах Хабаровска.
К юбилею Хабаровск решили украсить миллионом цветов
Фото: Екатерина ЛЕСКОВА
- В самом начале это будут бегония и петуния, которые пораньше зацветают. Дальше пойдут тагетесы (бархатцы), сальвия, декоративные подсолнечники, календула, клеома. Это все неприхотливые цветы - им нужны только полив, подкормка и прополка. На праздники, кроме 8 марта, мы выращиваем одни и те же цветы, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Евгения Рубан, производитель работ по питомнику и тепличному хозяйству МБУ «Горзеленстрой».
Цветы будут высаживать постепенно
Фото: Екатерина ЛЕСКОВА
Сразу выращивают не все цветы, так может испортиться рассада. Часть готовят ко дню города, другую – ко Дню Победы. Чтобы наверняка получить запланированный миллион, в лунку могут положить несколько зерен, на случай, если не все прорастут. Хотя условия для жизни растений завидные: орошение для поддержания влажности, специальный температурный режим - не менее +25 градусов, своевременная поливка и солнечный свет.
К слову, к 8 марта в Хабаровске уже вырастили 10 тысяч тюльпанов. Всего 12 сортов, три из них махровые - похожие на пионы, а остальные обыкновенные. Цвета выбирали полюбившиеся жителям города. Чтобы тюльпаны сохранились до женского праздника, их ставят в ледяную воду и хранят при температуре 2 градуса - в холодильнике.
Вырастили 10 тысяч тюльпанов
Фото: Екатерина ЛЕСКОВА
На работе Евгения относится к цветам как няня, называя молодые росточки детьми. Однако получать цветы от мужчин все равно любит. Говорит, это совсем другие ощущения.
Цветы можно найти сразу 12 сортов
Фото: Екатерина ЛЕСКОВА
Мнение эксперта
Евгения Рубан подчеркивает, что некоторые жители города не замечают работ «Горзеленстроя» по озеленению.
- Сейчас идет замена старовозрастных деревьев на молодые. Некоторые жители считают, что наш город перестал быть таким зеленым, как раньше. На самом деле это не так. Помимо цветочного наполнения, у нас большое количество газонов. Ничего не закатано в асфальт. Парки, площади - все засажено цветами, - говорит Евгения.
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