К юбилею Хабаровска высадят один миллион цветов

К Международному женскому дню в Хабаровске уже подготовились Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

В «Горзеленстрой» выполняют задание государственной важности: вырастить к юбилею города миллион цветов. Ими собираются нарядить площадь Славы, выложить надпись «78 лет Победы» на городских прудах, а также украсить вертикальные конструкции во всех пяти районах Хабаровска.

К юбилею Хабаровск решили украсить миллионом цветов Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- В самом начале это будут бегония и петуния, которые пораньше зацветают. Дальше пойдут тагетесы (бархатцы), сальвия, декоративные подсолнечники, календула, клеома. Это все неприхотливые цветы - им нужны только полив, подкормка и прополка. На праздники, кроме 8 марта, мы выращиваем одни и те же цветы, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Евгения Рубан, производитель работ по питомнику и тепличному хозяйству МБУ «Горзеленстрой».

Цветы будут высаживать постепенно Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Сразу выращивают не все цветы, так может испортиться рассада. Часть готовят ко дню города, другую – ко Дню Победы. Чтобы наверняка получить запланированный миллион, в лунку могут положить несколько зерен, на случай, если не все прорастут. Хотя условия для жизни растений завидные: орошение для поддержания влажности, специальный температурный режим - не менее +25 градусов, своевременная поливка и солнечный свет.

Международный женский день 8 марта в Хабаровске

К слову, к 8 марта в Хабаровске уже вырастили 10 тысяч тюльпанов. Всего 12 сортов, три из них махровые - похожие на пионы, а остальные обыкновенные. Цвета выбирали полюбившиеся жителям города. Чтобы тюльпаны сохранились до женского праздника, их ставят в ледяную воду и хранят при температуре 2 градуса - в холодильнике.

Вырастили 10 тысяч тюльпанов Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

На работе Евгения относится к цветам как няня, называя молодые росточки детьми. Однако получать цветы от мужчин все равно любит. Говорит, это совсем другие ощущения.

Цветы можно найти сразу 12 сортов Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Мнение эксперта

Евгения Рубан подчеркивает, что некоторые жители города не замечают работ «Горзеленстроя» по озеленению.

- Сейчас идет замена старовозрастных деревьев на молодые. Некоторые жители считают, что наш город перестал быть таким зеленым, как раньше. На самом деле это не так. Помимо цветочного наполнения, у нас большое количество газонов. Ничего не закатано в асфальт. Парки, площади - все засажено цветами, - говорит Евгения.

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