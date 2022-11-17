Исследует пепел и анализирует почву: эксперт из Хабаровска способен установить причины пожара по горстке угля

Алексей Патрик выясняет причины произошедших пожаров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Когда случается пожар, одними из первых на место приезжают спасатели из МЧС. Они занимаются тушением огня, спасением заблокированных людей, проливкой конструкций и разбором обугленных материалов. Затем в работу вступают они - эксперты, которые докапываются до самой сути - исследуют варианты и определяют причину пожара. Эта работа очень скрупулезная, ответственная, требующая терпения, усидчивости и зоркого глаза. В судебно-экспертном учреждении «Испытательная пожарная лаборатория ФПС по Хабаровскому краю» одним из таких специалистов и является Алексей Патрик - эксперт, который стал лучшим в своем деле по всему Дальнему Востоку.

По словам Алексея, чем сложнее пожар, тем интереснее работа. Выяснить причину возгорания, например, в частном доме, когда наступает зима, довольно просто, чаще всего это из-за системы отопления, а вот узнать, почему что-то загорелось на крупном предприятии, или определить замаскированный поджог - это уже совсем другое дело, тут нужно усердно поработать и принять во внимание самые незначительные, на первый взгляд, детали.

От мечты к победе

О службе в структуре МЧС Алексей Патрик мечтал с самого детства. Упорно идти к цели начал с поступлением в вуз на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». После университета - армия, и уже в то время на горизонте замаячила вакансия в лаборатории. Так, с 2013 года начала осуществляться давняя мечта молодого парня, он начал трудиться в желанном месте. Во время службы Алексей смотрел, как коллеги принимают участие в конкурсе экспертов. И вот, в этом году, решил заявить свою кандидатуру. Как оказалось - очень даже не зря.

Алексей Патрик с самого детства мечтал попасть в МЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В этом году решил побороться за честь Хабаровского края, и так сложилось, что одержал победу на дальневосточном этапе состязаний. Затем поехал представлять наш округ в Иркутск, где собрались 10 лучших экспертов России. Это первая победа представителей Хабаровского края на дальневосточном уровне и, соответственно, на всероссийском этапе, - говорит Алексей Патрик.

Условный пожар и импровизированный суд

На местном этапе конкурса участники помимо теоретических заданий работали и по практике. Им надо было сделать учебное заключение по пожарам. Как правило, на исследование давался реальный случай, с настоящими данными, но сложность в том, что туда добавляли новые вводные, чтобы запутать участника. Алексей с этим заданием справился отлично. Затем стартовал всероссийский этап - Олимпийские игры экспертов.

- Уровень был очень высокий - как экспертов, так и уровень подготовки учебных точек и пожара, просто фантастика. Чтобы установить реальную причину пожара, пришлось очень сильно постараться, - делится Алексей.

Самым интересным моментом стала деловая игра - импровизированный суд. Участник выступает сначала экспертом, «адвокат» пытается развалить его выводы и доводы относительно причин условного пожара, изучает документы буквально через лупу, а затем суд выносит решение, правильно ли выполнена была экспертиза. После эксперт и адвокат меняются ролями.

Внимание к деталям, скрупулезность и усидчивость - главные качества эксперта Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- У меня такого опыта выступления в судах никогда не было. Здесь я почувствовал, каково это - оказаться экспертом на суде, где пытаются признать твое заключение недействительным. А в это время ты должен сохранить хладнокровие, достойно ответить и доказать «адвокату», что он не прав, и заключение выполнено верно, в соответствии с законодательством, и нарушения в методах исследования отсутствуют. Выглядит примерно как защита дипломной работы. Но я даже на дипломе не волновался и не переживал так сильно, как на этом этапе конкурса, - говорит победитель.

Интуиция - плохой советчик

Если коллеги Алексея из крупных городов имеют более разнообразную практику по работе за счет большего количества крупных предприятий, цехов, то сам он работает с тем, что происходит именно в регионе. Чаще всего - это бытовые пожары. Но и здесь, как говорит Алексей, полагаться на интуицию нельзя, причину можно установить исключительно на основе исследований и экспертиз.

- В нашей работе хуже нет, чем полагаться на неподтвержденные данные. Ты, допустим, приходишь на место пожара и начинаешь исключать одну за другой причины по наличию или отсутствию каких-либо признаков, характерных именно для нее. Постепенно снимаешь слой за слоем и в итоге приходишь к наиболее вероятным причинам или даже всего к одной, - рассказывает собеседник.

Как и в любой профессии, здесь есть свои нюансы. Иногда эксперту на месте пожара приходится буквально в мусоре копаться, просеивать через сито, изучать обугленные кусочки и восстанавливать ход событий. Но в такие моменты оттачиваются профессиональные навыки, в следующий раз уже подмечаются другие детали.

Интересные случаи

На вопрос, какие самые интересные пожары приходилось расследовать, Алексей вспоминает именно те, при которых изначально очевидной причиной была какая-то одна, а на деле оказалась совсем иная. Например, пожар на одном из предприятий, где в очаге был сварочный аппарат, сотрудники посчитали, что возгорание произошло из-за искры, отлетевшей от него, при доскональном изучении выяснилось, что там был кусочек оплавленного провода, а замыкание произошло еще до самого пожара. Или еще один случай был в сауне, первопричиной тогда стало вообще самовозгорание древесины, а не печка или проводка.

Такие эксперты как Алексей Патрик - незаменимые специалисты. Их работа бывает и рутинной, но чаще всего очень интересной. Восстановить события по каким-то маленьким кусочкам, по деталям и нюансам, учитывая даже элементарно направление ветра или ветхость, износ конструкции, и при этом нарисовать полную картину произошедшего - сложно, но захватывающе. В такой работе главными качествами становятся усидчивость, скрупулезность, ответственность и острое внимание. Пожалуй, обладая такими качествами, и можно стать лучшим в своем деле, как Алексей Патрик.

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