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Общество17 ноября 2022 0:27

Исследует пепел и анализирует почву: эксперт из Хабаровска способен установить причины пожара по горстке угля

Хабаровский испытатель пожарной лаборатории стал лучшим экспертом на Дальнем Востоке
Оксана ШЕМЕТОВА
Алексей Патрик выясняет причины произошедших пожаров

Алексей Патрик выясняет причины произошедших пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Когда случается пожар, одними из первых на место приезжают спасатели из МЧС. Они занимаются тушением огня, спасением заблокированных людей, проливкой конструкций и разбором обугленных материалов. Затем в работу вступают они - эксперты, которые докапываются до самой сути - исследуют варианты и определяют причину пожара. Эта работа очень скрупулезная, ответственная, требующая терпения, усидчивости и зоркого глаза. В судебно-экспертном учреждении «Испытательная пожарная лаборатория ФПС по Хабаровскому краю» одним из таких специалистов и является Алексей Патрик - эксперт, который стал лучшим в своем деле по всему Дальнему Востоку.

По словам Алексея, чем сложнее пожар, тем интереснее работа. Выяснить причину возгорания, например, в частном доме, когда наступает зима, довольно просто, чаще всего это из-за системы отопления, а вот узнать, почему что-то загорелось на крупном предприятии, или определить замаскированный поджог - это уже совсем другое дело, тут нужно усердно поработать и принять во внимание самые незначительные, на первый взгляд, детали.

От мечты к победе

О службе в структуре МЧС Алексей Патрик мечтал с самого детства. Упорно идти к цели начал с поступлением в вуз на специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». После университета - армия, и уже в то время на горизонте замаячила вакансия в лаборатории. Так, с 2013 года начала осуществляться давняя мечта молодого парня, он начал трудиться в желанном месте. Во время службы Алексей смотрел, как коллеги принимают участие в конкурсе экспертов. И вот, в этом году, решил заявить свою кандидатуру. Как оказалось - очень даже не зря.

Алексей Патрик с самого детства мечтал попасть в МЧС

Алексей Патрик с самого детства мечтал попасть в МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В этом году решил побороться за честь Хабаровского края, и так сложилось, что одержал победу на дальневосточном этапе состязаний. Затем поехал представлять наш округ в Иркутск, где собрались 10 лучших экспертов России. Это первая победа представителей Хабаровского края на дальневосточном уровне и, соответственно, на всероссийском этапе, - говорит Алексей Патрик.

Условный пожар и импровизированный суд

На местном этапе конкурса участники помимо теоретических заданий работали и по практике. Им надо было сделать учебное заключение по пожарам. Как правило, на исследование давался реальный случай, с настоящими данными, но сложность в том, что туда добавляли новые вводные, чтобы запутать участника. Алексей с этим заданием справился отлично. Затем стартовал всероссийский этап - Олимпийские игры экспертов.

- Уровень был очень высокий - как экспертов, так и уровень подготовки учебных точек и пожара, просто фантастика. Чтобы установить реальную причину пожара, пришлось очень сильно постараться, - делится Алексей.

Самым интересным моментом стала деловая игра - импровизированный суд. Участник выступает сначала экспертом, «адвокат» пытается развалить его выводы и доводы относительно причин условного пожара, изучает документы буквально через лупу, а затем суд выносит решение, правильно ли выполнена была экспертиза. После эксперт и адвокат меняются ролями.

Внимание к деталям, скрупулезность и усидчивость - главные качества эксперта

Внимание к деталям, скрупулезность и усидчивость - главные качества эксперта

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- У меня такого опыта выступления в судах никогда не было. Здесь я почувствовал, каково это - оказаться экспертом на суде, где пытаются признать твое заключение недействительным. А в это время ты должен сохранить хладнокровие, достойно ответить и доказать «адвокату», что он не прав, и заключение выполнено верно, в соответствии с законодательством, и нарушения в методах исследования отсутствуют. Выглядит примерно как защита дипломной работы. Но я даже на дипломе не волновался и не переживал так сильно, как на этом этапе конкурса, - говорит победитель.

Интуиция - плохой советчик

Если коллеги Алексея из крупных городов имеют более разнообразную практику по работе за счет большего количества крупных предприятий, цехов, то сам он работает с тем, что происходит именно в регионе. Чаще всего - это бытовые пожары. Но и здесь, как говорит Алексей, полагаться на интуицию нельзя, причину можно установить исключительно на основе исследований и экспертиз.

- В нашей работе хуже нет, чем полагаться на неподтвержденные данные. Ты, допустим, приходишь на место пожара и начинаешь исключать одну за другой причины по наличию или отсутствию каких-либо признаков, характерных именно для нее. Постепенно снимаешь слой за слоем и в итоге приходишь к наиболее вероятным причинам или даже всего к одной, - рассказывает собеседник.

Как и в любой профессии, здесь есть свои нюансы. Иногда эксперту на месте пожара приходится буквально в мусоре копаться, просеивать через сито, изучать обугленные кусочки и восстанавливать ход событий. Но в такие моменты оттачиваются профессиональные навыки, в следующий раз уже подмечаются другие детали.

Интересные случаи

На вопрос, какие самые интересные пожары приходилось расследовать, Алексей вспоминает именно те, при которых изначально очевидной причиной была какая-то одна, а на деле оказалась совсем иная. Например, пожар на одном из предприятий, где в очаге был сварочный аппарат, сотрудники посчитали, что возгорание произошло из-за искры, отлетевшей от него, при доскональном изучении выяснилось, что там был кусочек оплавленного провода, а замыкание произошло еще до самого пожара. Или еще один случай был в сауне, первопричиной тогда стало вообще самовозгорание древесины, а не печка или проводка.

Такие эксперты как Алексей Патрик - незаменимые специалисты. Их работа бывает и рутинной, но чаще всего очень интересной. Восстановить события по каким-то маленьким кусочкам, по деталям и нюансам, учитывая даже элементарно направление ветра или ветхость, износ конструкции, и при этом нарисовать полную картину произошедшего - сложно, но захватывающе. В такой работе главными качествами становятся усидчивость, скрупулезность, ответственность и острое внимание. Пожалуй, обладая такими качествами, и можно стать лучшим в своем деле, как Алексей Патрик.

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