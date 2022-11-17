Голос из «Круэллы» и «Игры в кальмара»: именитый российский актер озвучил Невельского в хабаровском мультфильме

Тизер можно будет увидеть уже 25 ноября Фото: скриншот с видео

В мультфильме об исследователе дальневосточных земель Геннадии Невельском зазвучат хорошо знакомые всем голоса. Главного героя озвучил именитый российский актер Антон Эльдаров, работавший в популярных сериалах и фильмах, например, «Игра в кальмара», «Солдаты», «Круэлла», «Дюна». Хабаровская короткометражка о Невельском выйдет на экраны уже совсем скоро. О проекте и выборе главных голосов «КП» - Хабаровск» рассказал Глеб Павленко, режиссер анимационной студии «Мечталет».

Идея проекта

Анимационная студия «Мечталет» решила создать познавательный мультфильм о Геннадии Невельском, вдохновившись деятельностью творческой группировки Hero4Hero, создавшей манги об исследователе. Прежде чем зрители увидят полнометражную картину, решено запустить короткометражную анимацию, познакомить с героями, показать красоты Дальнего Востока.

- Тизер понадобился, чтобы подготовить зрителей к основному проекту и показать, что вообще задумано воплотить, познакомить с главными героями, с их путешествием по Дальнему Востоку, - говорит Глеб Павленко.

Над созданием анимации работают те же ребята, что рисовали ставший уже знаменитым мультик про рюкзачки «Спина к спине». Кстати, сейчас команда корпит над вторым сезоном мультсериала, в конце весны на экраны выйдут уже первые серии. Что касается Невельского, над ним «Мечталет» работает параллельно, но чтобы успеть закончить к 25 ноября, некоторые ребята полностью переключились на этот проект.

Знакомые голоса

«Невельской» - это короткометражная анимация, или по-другому - тизер. Картина повествует о знаменитом исследователе, благодаря которому и был освоен Дальний Восток. В картине рассказывается о его путешествиях, приключениях, чаяниях и трудностях, встречающихся на пути. Чтобы герой получился идеальным, его должен был озвучивать подходящий голос. И когда встал вопрос о выборе актера дубляжа - ребята кинулись на поиски талантов.

- Я отсматривал много актерских работ, которые нам предлагали на выбор, и понял, что пока мы искали, то не всегда смотрели в нужную сторону. Мы думали, что Невельскому нужен сильный, низкий, приземленный, грубоватый и требовательный голос, - говорит режиссер.

Потом команда услышала Антона Эльдарова и поняла, что он идеально подходит, по всем статьям. Его манера говорить, тембр голоса может быть и требовательным, как нужно, а может быть и романтичным, где это необходимо - мягким. По актерскому диапазону Эльдаров подошел идеально.

Кроме главного героя, озвучка потребовалась еще трем персонажам - спутнице исследователя Марии - ее озвучила актриса Элиза Мартиросова, которую мы слышали в фильме «Мама Мия 2» и «Зверопой 2», императору Николаю I - ему достался голос Олега Куценко, ранее его слышали в «Джокере» и в «Скайлан 3», и графу, приближенному ко двору императора, который, собственно, и донес о самоуправстве Невельского первому лицу. Помощь в подборе актеров дубляжа оказал Диомид Виноградов, режиссер. Он, кстати, сам озвучил графа. Через Виноградова студия вышла на «Союзмультфильм», где и записывались голоса героев.

По словам режиссера, в полнометражной картине они также надеются услышать те же голоса. Но, возможно, там появятся и наши, хабаровские актеры дубляжа. Пока команда «Мечталета» продолжает упорно работать над проектом, чтобы успеть закончить его к 25 ноября, когда и состоится премьерный показ короткометражки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Принцесса Дальнего Востока: 14-летняя модель представит Хабаровский край на всероссийском конкурсе красоты

Титулованная принцесса Дальнего Востока представит Хабаровский край в финале «Мини Мисс Россия»(подробнее)