Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

174 года назад капитан Невельской начал знаменитую Амурскую экспедицию. Результат - присоединение Приамурья к России. Пока москвичи разъезжали в каретах, здесь, в Хабаровском крае коренные аборигены катались на нартах, запряженных собаками. Именно этим традициям посвящена гонка «Амурия. Соболиный путь» и приуроченный к ней фестиваль «Индафест». Название не случайно: «инда» по-нанайски - собака.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

Гонки проходили в Верхнем Нергене, что в Нанайском районе. Участники преодолевали 35-километровую трассу на собачьих упряжках. Маршрут стартовал и заканчивался в селе, а вот основная его часть пролегала на протоках Амура. В древности там шла торговля, связанная с Великим шелковым путем. Коренные народы Приамурья продавали пушнину и рыбу. Чтобы сохранить традиции древности, весь Верхний Нерген объединился ради праздника.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

- Огромный вклад внесли местные жители села. Кто-то занимался питанием каюров, кто-то наготовил на всех два казана плова и еще два ухи, приготовили таежный чай, угощали копченной рыбой. Предоставили палатки опять же они, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Любовь Одзял, президент АКМНС.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

Гонщики в основном из Хабаровского края (Нанайского района) и Амурской области, но есть и те, кто прибыл на соревнование из Якутии. Возраст и уровень подготовки у них разные. Например, старший из гонщиков (он чуть старше 50 лет), на нартах уже 9 лет. Хотя в основном использует их в бытовых целых.

- Мы с собаками каждый день ездим до села Дада и обратно. Весь путь занимает 3 часа туда и два обратно. Назад всегда короче. А вот в такой гонке впервые. Для собак, конечно, стресс. В прошлом году тигр загрыз двух моих подготовленных собак, поэтому сегодня была только одна рабочая собака. Остальные ей помогали, - объяснил Андрей Бельды, участник гонки.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

Пока гонщики проходили трассу, гости могли ознакомиться с традиционными нанайскими нартами, гравюрами и прослушать лекцию о собаководстве. Для желающих прокатиться на собачьих упряжках предусмотрели еще одну трассу - покороче. Кроме того, фестиваль предусматривал нанайские танцы, игры, выставки декоративно-прикладного искусства и конкурс национальной кухни. В конце того же дня в Верхнем Нергене создали школу каюров, которую сразу же посетили около 20 человек. Детей обещают научить изготавливать нарты, ездить на собачьих упряжках и приобщить к истории.

Гонка на собачьих упряжках «Амурия. Соболиный путь» прошла в Хабаровском крае. Фото: предоставлено КП.

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