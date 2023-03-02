Вызвался «сливать» данные: жителя Хабаровского края подозревают в попытке передать важные сведения разведке Украины

Мужчина предложил свои услуги в передаче сведений о военных объектах Хабаровского края Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре, который, по версии следствия, собирался передать важные данные Украине. Мужчина добровольно пошел на этот шаг, вызвавшись стать шпионом. Теперь ему грозит огромный срок.

Комсомольчанин сам через интернет связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Мужчина предложил свои услуги в передаче сведений о военных объектах Хабаровского края. Особенно тех, которые могли быть использованы для диверсий и терактов, а также ударов беспилотниками и высокоточным оружием в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники.

- Следственным подразделением УФСБ заведено уголовное дело по статье «Государственная измена», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Максимальное наказание - от 12 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, это не первый житель Хабаровского края, который хотел передать важные данные украинским спецслужбам. В марте 2022 года в региональной столице задержали мужчину, готового продать секретную информацию. Пока хабаровчанин вел торги с украинскими агентами, его задержали прямо за компьютером.

В соседней Еврейской автономии также вычислили человека, который, по версии следствия, пошел на сотрудничество с Украиной в ущерб интересам России. Ученый Валерий Качин также был готов передать сведения о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО.

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