Начудили и довели до больницы: в Хабаровске разыскивают мужчину, избившего охранника магазина

Совсем недавно в этой сети уже был случай массовой драки, но охранник оставался «не при делах» Фото: скриншот из видео

Массовой дракой закончился поход в магазин для жителя Хабаровска. Два дня неизвестные мужчины терроризировали магазин «Раз два» на Лермонтова, после чего охранник оказался в больнице с побоями. А развернулся конфликт между пьянчужками и сотрудниками сети из-за бутылки водки.

МОРТАЛ КОМБАТ

Первую вылазку похитители спиртного провернули 16 ноября. Правда, до сих пор не установлено, разные ли это были компании, или же одна и та же. В этот день в магазин зашли неизвестные и украли бутылку напитка. Охранник попытался их задержать, но воришка улизнул на улицу и убежал в закат.

На следующий день утром подозрительные персонажи вновь появились на пороге супермаркета. Неизвестный в меховой шапке попытался открыто похитить бутылку. 55-летний охранник вновь не остался в стороне и попытался прекратить беспредел. В ответ на это завязалась драка, в которую были вовлечены еще несколько «покупателей».

На сотрудника, мешающего воровству, набросился еще один мужчина. Охранник отбивался, как мог, даже когда из его носа хлынула кровь. Очевидцы сообщают, что сражение закончилось, когда на помощь пришла кассир, вступившаяся за коллегу.

ОТБИЛ И БЫЛ ПОБИТ

Мужчина, бесстрашно выполняющий свою работу, в итоге очутился в больнице. Медики скорой помощи поспели в магазин вскоре после драки. Установлено, что у охранника были множественные травмы, но медицинская тайна не позволяет раскрыть подробности. Известно лишь, что помощь ему оказали, а сейчас он проходит амбулаторное лечение.

- В полицию по данному случаю поступил ряд сообщений. В настоящее время участковыми уполномоченными отдела полиции №4 проводится проверка, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, представитель УМВД России по Хабаровску.

Сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к драке похитителей водки. Также устанавливается степень причиненного вреда охраннику. Когда нарушителей порядка обнаружат, они будут привлечены к ответственности. Им будет грозить наказание сразу по нескольким статьям.

Неизвестно, почему именно эту сеть супермаркетов выбирают похитители и маргинальные элементы для своих выходок. Однако совсем недавно в другом магазине уже происходил подобный случай. Тогда группа людей набросилась на мужчину, который в одиночку отбился от каждого, а в конце пригрозил нападавшим пистолетом.

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