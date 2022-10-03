Мордобой в супермаркете: мужчина избил пятерых обидчиков и пригрозил стволом в Хабаровске

Охранник в происходящее не вмешивался Фото: скриншот из видео

Поход за покупками в городской супермаркет едва не закончился больничными койками для компании хабаровчан. В одном из магазинов в очереди в кассу пять человек повздорили с другим покупателем, и в результате завязалась драка, исходом которой стала стрельба из травматического пистолета. К счастью, никто из ссорившихся мужчин серьезно не пострадал, медиков вызывать не пришлось.

Инцидент случился в магазине самообслуживания на улице Шелеста в районе остановки «Топографический техникум» в конце прошлой недели. Как рассказал «КП-Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску, потасовка возникла прямо у кассы оплаты – группа мужчин выясняла отношения с покупателем, который стоял за ними.

В сети разошлись видеоролики, на которых отчетливо видна драка. Сначала пятеро мужчин нападали толпой на покупателя, хаотично пытались наносить удары, мужчина умело отбивался, блокировал удары, иногда даже вставал в профессиональную стойку спортсмена.

Затем мордобой перебазировался в тамбур магазина, в маленьком помещении драка достигла пика – группа обидчиков попыталась свалить мужчину с ног и запинать, но тот пошел на крайние меры – достал травматический пистолет, тогда нападавшие ретировались и скрылись в магазине.

- Возникла потасовка, во время которой 23-летний житель Краснофлотского района произвел выстрелы из травматического пистолета по оппонентам. Жизни и здоровью участников конфликта нет. Полицейские установили, что травматическим пистолетом хабаровчанин владеет законно, - говорит Кирилл Блинов.

Что стало причиной конфликта – неизвестно. В городских пабликах пишут, что, возможно, мужчине, стоявшему позади компании, не понравилось наличие большой очереди перед собой, он сделал им замечание, чем накликал на себя гнев группы. Охранник супермаркета в потасовку влезать не стремился. На кадрах видно, как он безразлично наблюдает за страстями, творящимися у кассы, а затем и в тамбуре магазина.

На место происшествия оперативно выехали наряды Росгвардии и ОМОН и успокоили компанию. Сейчас полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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