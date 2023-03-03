Сломал нос из-за двоек: отец избил палкой сына после родительского собрания в школе ЕАО

Отец избивал парня палкой, а мать пыталась оттащить его Фото тематическое Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жалобы учителя стали поводом для жестокого избиения ребенка дома. Отец сходил на родительское собрание, выслушал неприятные отзывы о своем сыне, в расстроенных чувствах намахнул стакан-другой горячительного напитка и пошел воспитывать отпрыска. В результате мальчик остался с множественными гематомами, разбитым глазом и сломанным носом. А отец теперь осужден на полгода исправительных работ и взыскание из его доходов денежных средств. Однако на этом история не закончилась, отца ждет новый приговор.

Плохо учился и был наказан

В прошлом году, уже перед самыми новогодними праздниками, в школе Биробиджанского района состоялось родительское собрание. Отец семейства, в котором растут шестеро детей, пришел в школу, выслушал жалобы учителя на своего сына и не на шутку разгневался.

Придя домой, он изрядно выпил и решил разобраться с 15-летним сыном. В кладовке взял попавшуюся под руку палку и сильно избил парня. В итоге у мальчика диагностировали перелом носа, его глаз был разбит, а по телу и лицу зафиксированы множественные ссадины и гематомы.

Разгневанного папу оттаскивала мама

- Мама оттащила отца от ребенка, они поехали в больницу, у ребенка был сломан нос. Сначала они сказали, что он получил травмы на футболе, но потом отец признался, что это он его побил. На учете семья нигде не состоит. Дети не голодают, но папа не работает, возможно, живут на детские пособия, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре ЕАО.

Отца осудили

После этого происшествия 36-летнего отца осудили. Его приговорили к исправительным работам на полгода с удержанием из дохода пяти процентов в счет государства. Как сообщили в прокуратуре, никто не подавал гражданского иска на возмещение морального вреда. Этим занялось ведомство.

- Прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего о взыскании с осужденного компенсации морального вреда, причиненного преступлением, - сообщили в прокуратуре.

Взыскивать с отца деньги взялось ведомство в связи с тем, что сам несовершеннолетний ребенок представлять свои интересы и защищать свои права не может. Результаты поданного иска контролирует прокуратура Биробиджанского района.

Этот случай - далеко не единственный подобный в ЕАО. Несколько недель назад здесь лишили свободы мать, которая создала дома такие условия, при которых новорожденный ребенок мог просто умереть с голоду. Младенец был абсолютно без присмотра, пока мать напивалась. Ее осудили на исправительные работы, но туда она не собиралась приходить, тогда суд решил заменить приговор на реальное лишение свободы. А воспитанием младенца занимается отец ребенка.

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