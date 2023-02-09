Ребенок мог умереть с голоду: женщина в ЕАО предпочла новорожденному бутылку

Горе-мать создала условия, в которых ребенок не смог бы выжить Фото тематическое Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Не существует чувства сильнее и мощнее, чем материнство. Женщина, родившая малыша, способна на все, чтобы защитить и поднять своего ребенка. Однако не каждой матери это качество присуще, бывает, что родительница является таковой лишь на бумажке, а по факту, предпочитает своему дитю бутылку спиртного. Часто такие ситуации доходят до трагедий, дети остаются одни, попадают в приюты, или того хуже, умирают…

История, произошедшая в Еврейской автономии, пожалуй, до гнева возмутит других матерей. Женщина родила ребенка и в прямом смысле слова забила на него. Вместо того, чтобы кормить, ухаживать и поднимать своего малыша, она уходила в загулы и напивалась.

Женщина создала дома такие условия, при которых малыш мог просто умереть, на то время он был еще младенцем, ему жизненно необходима была помощь и уход мамы. При этом, у ребенка был отец - сожитель горе-матери. По его инициативе женщину в итоге лишили родительских прав.

- Ребенок родился в 2019 году. В 2020 году она была лишена родительских прав, потому что не смотрела за ним, не кормила, и создала условия, в которых ребенок просто не выжил бы, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре ЕАО.

Сначала малыша определили в детский дом на полгода, а затем папа оформил все документы и забрал ребенка. Теперь он его воспитывает и растит. Женщину обязали платить алименты, но она решила этого не делать.

- Приговором суда женщина была осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием из ей заработка 5 процентов в доход государства. К исполнению назначенного наказания не приступила, - рассказали в прокуратуре области.

Несмотря на то, что ей не единожды объясняли, что придется нести ответственность за уклонение от наказания, она все равно не приходила на работу и на отметку в инспекцию, а просто-напросто продолжала пить.

В итоге суд пошел на крайние меры - горе-матери заменили не отбытую часть наказания на реальное лишение свободы. Теперь она отправится в колонию-поселение на 3 года и 10 месяцев.

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