Скандал из-за кофты: пятиклассницу заставили переодеться из-за «откровенного наряда» в Хабаровске

У каждой стороны конфликта свое мнение. Фото тематическое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Череда школьных конфликтов никак не закончится в Хабаровске. В школе №1 произошел инцидент из-за формы, которую не надела ученица пятого класса. В результате каждая из сторон осталась при своем мнении, а в деле разбираются правоохранительные органы.

По версии мамы, пятиклассницу выгнали с занятий после того, как она пришла в школу в белой кофте, к которой раньше никто не придирался. Причем ходила девочка так уже не в первый раз. По версии школы, претензии к наряду были и раньше, но классный руководитель не мог дозвониться до родителей.

- У нас есть форма определенного образца. Черный сарафан или черная юбка и белая либо пастельных тонов блузка. Учительница неоднократно делала ей замечания из-за того, что ученица ходит в школу в толстовке, а мама не отвечала на звонки. В тот день я была дежурным администратором и увидела девочку в этом предмете спортивной одежды в коридоре. Я сделала ей замечание, и девочка сняла толстовку. Под кофтой у нее оказалась мятая футболка с двумя разрезами по бокам, из которых был виден лифчик. Выглядела девочка неопрятно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Гридасова, директор школы №1.

Далее директор спросила, где живет пятиклассница. Узнав, что домой ей идти далеко, руководитель попросила девочку позвонить маме, чтобы та привезла в школу сменную блузку, подходящую под устав заведения.

- Мама пришла в школу буквально через минуту. Она сразу начала ругаться и хамить, развела скандал в фойе. Пятиклассницу из школы она забрала сама, никто девочку с уроков не выгонял.

Как объяснили в школе, за пять лет обучения проблем с этой семьей никогда не было, это первый раз. При этом в администрации уточнили, что до мамы дозвониться не получалось даже в начальных классах. Также директор рассказала, что семья довольно обеспеченная, держит в Хабаровске кафе, поэтому финансовых трудностей с покупкой одежды у них также нет. Также в школе уточнили, что была снята видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, что мама сама забрала девочку из учреждения.

В управлении образования объяснили, что видео предоставляют только полиции по запросам, поэтому просто так получить его не получится. Однако в ведомстве ознакомились с данной записью в рамках проверки.

- Конфликта в школе как такового не было, ребенка никто не выгонял с занятий. Не допустить до уроков девочку не имеют права в любом случае, но таких нарушений не зафиксировано. Родителям следует понимать, что в каждой школе есть свои локальные акты, где прописана форма одежды. Мы видели документы, в которых стоит подпись девочки о том, что она ознакомлена с уставом школы и знает, какая в учреждении установленная форма. Мама же сказала, что они не были осведомлены о том, во что необходимо одеваться, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Соболев, начальник отдела общего образования управления образования Хабаровска.

В прокуратуре Хабаровского края рассказали «КП» - Хабаровск», что по данному инциденту была организована проверка. Если выяснится, что ребенка все же выгнали с уроков, будут приняты меры реагирования. На данный же момент этот факт опровергнут руководством школы и управлением образования.

Еще один неприятный инцидент произошел в школе №1 Переяславки. Там ученики сняли видео, на котором видно, как их оскорбляет педагог. Учительница математики называет детей жертвами аборта. По данному случаю прокуратура Хабаровского края также проводит проверку, которая установит все обстоятельства происшествия.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

А В ЭТО ВРЕМЯ:

«Дебилы! Жертвы аборта!»: учительница математики жестко прошлась по ученикам сельской школы в Хабаровском крае

Учитель школы в Переяславке оскорбляла учеников во время урока в Хабаровском крае (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проклятый 4 «Б»: куда пропадают учителя «Военно-морского лицея» Хабаровска

Управление образования Хабаровска взяло на контроль конфликт между родителями в «Военно-морском лицее» (подробнее)