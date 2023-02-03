Проклятый 4 «Б»: куда пропадают учителя «Военно-морского лицея» Хабаровска

За красивым фасадом скрыты ужасные секреты Фото: Евгений ЛАПУХИН

Драма в младших классах развернулась в «Военно-морском лицее» Хабаровска. Как утверждают родители учеников 4 «Б», одна единственная мама довела весь класс, двоих учителей и 15 родителей. По словам причастных, женщина прямо заявляет, что не собирается останавливаться. От класса отказываются педагоги, уроки приходится проводить библиотекарю, а родители в панике не понимают, как школьники будут сдавать ВПР для перехода в пятый класс.

ТРИ ГОДА СКАНДАЛОВ

В редакцию «КП» - Хабаровск» обратились обеспокоенные родители и рассказали историю конфликта в школе. Все началось еще с первого класса, но «симптомы» стали очевидными намного позже. Среди взрослых есть мама одной девочки, которая сразу зарекомендовала себя активисткой. Евгения вызвалась собирать деньги на подарки, организовывать экскурсии и контролировать досуг одноклассников своей дочери Даши (все имена героев публикации изменены, - прим.ред.).

- Звоночки были еще тогда, просто мы не обращали на них внимания. Она постоянно написывала нам в общие чаты и личные сообщения, чтобы мы сдавали на поездки, навязывала всем свое мнение. Ее просто игнорировали и продолжали делать то, что сами считаем нужными. Тогда она начала жаловаться, как много она организует для нашего класса, а ей никто не выражает благодарность, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана, мама одноклассницы Даши.

Так прошли три года учебы, и вроде ничего не предвещало беды, пока их классный руководитель не сказал, что отказывается заниматься с ребятами дальше. Родители прямо спросили учителя, в чем дело, и получили честный ответ.

- Она сказала, что от Евгении идут морально-психологические атаки, и она просто не может продолжать также работать. Выяснилось, что эта мама постоянно названивала учителю, трясла какие-то отчеты о работе, говорила, что она плохо преподает и так далее.

Внутри лицея Фото: предоставлено редакции

ВСЕ НЕ ТО, И ВСЕ НЕ ТАК

Поводы у Евгении всегда находились и в большом количестве, поэтому спокойно учителю не жилось: приходилось читать потоки гневных сообщений, а также видеть Евгению в школе по несколько раз за неделю. Претензии были разномастными: то руководитель не следит за детьми на перемене, то оценки предвзято выставляет, то четверку Даше влепит, то преподает не по стандартам…

- Я помню, один раз были у нее претензии к учителю из-за того, что ее дочь якобы обделяют хлебом. Она где-то вычитала, что на каждого ребенка положено по два куска, а Даше якобы доставался один. У нас куски в хлебнице лежат в столовой на всех детей, и всегда остаются лишние. Ну Евгения и учинила скандал по этому поводу. Еле отбились от нападок. Она еще в те годы нашла себе несколько подружек среди мам, которые до сих пор на ее стороне, но они в меньшинстве. Эта группа родительниц стала предъявлять учителю, что их детей кормят невкусной холодной едой. Классному руководителю приходилось слать им фотоотчеты, какая у нас еда на обед, и доказывать, что их дети просто предпочитают покупать сладости в буфете, а не есть, что дают, - рассказал «КП» - Хабаровск» Григорий, отец одноклассника Даши.

Учителя не хотят так работать Фото: Евгений ЛАПУХИН

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО

Вереница претензий тянулась и тянулась, поэтому первая учительница ушла работать в другой класс. При переходе в 4 «Б» у детей появился новый педагог, который уже был на тот момент классным руководителем третьеклашек. Учителю пришлось взять на себя дополнительную нагрузку, чтобы детей было, кому учить.

Полгода учебы прошли в спокойствии, но все закончилось после новогодних каникул. Родители узнали: от них отказался еще один педагог. На этот раз терпение лопнуло у всех, ведь выяснилось, что новая учительница также не разглашала, что на нее льется поток претензий. Жалобы все те же: к методике, к отношению к детям, к качеству преподавания, к оценкам Даши. По словам родителей, директор им сказала, что выход только один: вести уроки будут разные учителя. Взрослых такой вариант не устроил, и они стали обращаться в ведомства за помощью.

- Учительница нам прямо сказала, что ее нервная система ей дороже, чем доплата за наш класс. Нас полностью устраивает педагог, мы не хотим, чтобы она уходила, и падало качество обучения детей. Поэтому 15 человек подписали обращение к директору, чтобы ее оставили работать с нами. К конфликту присоединились и родители третьего класса, у которых она руководитель. Они изначально хотели, чтобы она от нас ушла, потому что педагог уже был доведен Евгенией. Когда они узнали всю историю, то тоже встали на нашу сторону. Их такое положение дел также не устраивает, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга, мать одноклассницы Даши.

Родители просят перевести их в другой класс Фото: предоставлено редакции

В прокуратуре «КП» - Хабаровск» рассказали, что к ним действительно поступали обращения, которые были перенаправлены в управление образования для дальнейшего разбирательства.

- В наш адрес поступили обращения родителей. Там действительно была ситуация, когда классный руководитель захотела уволиться, а родители были против. 28 января было родительское собрание в этом классе, на котором было озвучено, что руководитель остается. 31 января мы приняли представителей от родителей 4 «Б» класса. В ходе беседы также было озвучено, что учитель остается. Были намечены пути решения конфликта, и в целом ситуация складывается положительно. Когда такие конфликты происходят, в первую очередь проблему необходимо решать в классе, разбираться в претензиях родителей друг к другу, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Соболев, начальник отдела общего образования управления образования Хабаровска.

ДОВЕЛИ ДО БОЛЬНИЦЫ

Родители считают, что ситуация только ухудшилась. Они рассказали о новом витке в развитии истории. Как объясняют взрослые, учитель согласился остаться на одном условии: ее полностью оградят от Евгении, а все общение будет идти только через директора.

- В итоге не прошло и двух дней, как нашу учительницу увезли на скорой. Евгения опять пришла с жалобами к директору, на этот раз, потому что она поставила честную оценку ее дочери, которая не подготовилась к контрольной. И это при том, что ей единственной дали два урока на написание, пока остальные решали, сколько положено. Евгения рассылала видео, как ее дочь рыдает под одеялом, говорила, что ее травят и прочее. Директор вызвала нашу учительницу к себе, а там сидела эта женщина. И после их разговора совместного педагогу стало плохо, она пошла к медсестре. С давлением 200 ее увезли из школы, и это видели дети. Учитель попросила после этого два дня отгула, и директор не хотела ей их давать. Подписали выходной только после наших новых обращений.

ПРОСЯТ ПОМОЩИ

Около 40 родителей замешаны в этой ситуации, которая все накаляется и накаляется. Взрослые объяснили, что прямо пытались спрашивать Евгению, чего она добивается.

- А она отвечает: «Мне не нравится что-то, вот я и хожу, жалуюсь, имею полное право. Мне все равно, если учителя будут уходить». У нее работы нет, вот и время свободное есть всякой дурью заниматься. Муж у нее такой же, тоже права качает. Остальные страдают, а им лишь бы поскандалить. А отдуваются наши дети, спрашивают, что они плохого сделали, что их учителя бросают. У Евгении вообще любимое слово – «буллинг». Постоянно слышим: то дети забуллили Дашу, то учитель забуллил Дашу. Все вокруг, по ее словам, живут ради травли ее дочки. К девочке вообще ни у кого нет претензий. Даша и так отличница, мы вообще не понимаем, что этой семье нужно еще. Все их действия привели лишь к тому, что теперь с ней не хотят общаться даже одноклассники, а сама девочка очень нервно реагирует на четверки, рассказывает остальным, что ей влетит за «плохую» оценку. Она вообще как будто запуганный ребенок, - делится Ольга.

Родители пытались добиться установки в классе камеры наблюдения. Евгения закатила новый скандал, что это ущемит права Даши на личную жизнь. Взрослые хотят, чтобы этот конфликт был решен раз и навсегда, но даже психолог в их класс не приходил. Редакция «КП» - Хабаровск» пыталась связаться с руководством школы, но дозвониться до директора не вышло. Родители также поделились, что к руководству попасть довольно сложно, они удивляются, как Евгении удается постоянно заставать директора на месте.

Родители получают отказы в переводе детей в другой класс Фото: предоставлено редакции

Выход из ситуации недовольные родители видят только один: директор будет соблюдать договоренности и больше не подпустит Евгению к учителю. Им хочется, чтобы эта семья просто ушла из их жизней. Взрослых страшит переход в пятый класс: никто не хочет снова оказаться в одном коллективе с Дашей.

- Мы приняли решение игнорировать эту женщину, а также написали заявление, что мы не хотим учиться с Дашей в будущем. Нам этот вариант предложила сама директор, а сейчас отказывается от своих слов. Также руководство отказывается от своего же заявления, что все общение Евгении со школой будет идти только через директора.

Родители считают, что их проблема не решена: давление на учителя сохраняется, качество образования и психологический комфорт детей страдают. Что их ждет дальше, они не понимают, поэтому рассчитывают лишь на помощь вышестоящих инстанций и огласку происходящего за закрытыми дверями лицея.

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