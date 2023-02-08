«Дебилы! Жертвы аборта»: учитель математики жестко прошлась по ученикам сельской школы в Хабаровском крае

Скандал произошел в школе №1 по предварительным данным, 7 февраля Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае разгорелся очередной школьный скандал. Учитель математики школы из поселка Переяславка оскорбила детей. Ситуация разделила людей на два лагеря, инцидентом занялись правоохранительные органы.

Скандал произошел в школе №1 по предварительным данным, 7 февраля. Во время урока в класс вошла учитель математики и отчитала детей, судя по всему, за плохое поведение на перемене. В выражениях педагог не стеснялась.

- Дебилы! Жертвы аборта! Я больше ничего не могу вам сказать! Вы носились и орали в четырех классах! Вот здесь потом опять носились, - сказала учитель математики.

Высказывания педагога снял на видео один из учеников. Затем кадры были выложены в сеть, где разгорелась полемика. Одна считают, что учитель не должен так разговаривать со школьниками, как бы они его не довели. Другие же уверены: «Педагоги - не железные люди и терпение у них не безгранично».

Пока подробности инцидента уточняются. Обстоятельства станут известны после проверки прокуратуры Хабаровского края. Также по данному факту организовано служебное расследование.

- Мне стало известно о факте некорректного поведения педагога одной из наших школ. В срочном порядке по данному факту будет проведена служебная проверка и сделаны выводы о профессиональной пригодности данного педагога, - написал в своем Telegram-канале Александр Кох, глава муниципального района имени Лазо.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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