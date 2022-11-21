Двое в машине, не считая собаки: охотники попали в передрягу на реке в Хабаровском крае

Мужчины так и не доехали до угодий Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Двое охотников из Хабаровского края попали в серьезную неприятность посреди горной реки в районе имени Лазо. Мужчины средних лет решили переехать Кабули на своем джипе, как уже привыкли делать, а в итоге и машина, и прицеп, и снегоход затонули. Им самим пришлось спасать собаку и спасаться самим.

НЕВЕЗЕНИЕ И УДАЧА

Мужчинам и повезло и не повезло одновременно. Сначала их постигла неудача. Охотники пересекали реку на джипе с прицепом, в который погрузили свой снегоход «Буран». Они часто пересекали Кабули по косе, но совсем не учли, что уровень воды поднялся, и землю размыло. В итоге при переезде машина вместе с поклажей почти полностью ушла под воду.

Потребовалась помощь большого автомобиля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Удачным стечением обстоятельств стало то, что неподалеку проезжали сотрудники МЧС, и мужчины это заметили и запомнили. Поисковая группа как раз возвращалась с задания в Хабаровск на «КАМАЗе», автомобиле повышенной проходимости. До этого они работали в лесном массиве недалеко от Сукпая.

В ПОГОНЮ

Охотникам удалось вовремя покинуть транспорт и не оказаться под водой. Один из них остался караулить собаку и затонувшее имущество, а второй ринулся звать на помощь спасателей. Делал он это как в настоящем боевике. Сначала побежал через лес к дороге, затем остановил проезжавший мимо автомобиль. Внутри оказалась семейная пара, которая не отказалась помочь растерянному мужчине. В итоге им удалось догнать сотрудников МЧС.

- Они обогнали нас, сигналами показали, чтобы остановились, и обратились за помощью. Мы развернули машину, поехали к реке, где в полузатопленном джипе оставался второй охотник. Он сидел на крыше автомобиля, - рассказал Александр Малышев, старший группы спасателей ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели вытянули джип и прицеп Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели подцепили трос к «КАМАЗу» и вытащили сначала прицеп со снегоходом, а потом и сам джип из воды. Охотники и собака не пострадали, поэтому медпомощь им не требовалась. Мужчины заверили сотрудников, что им больше не потребуется забота со стороны спасателей.

- Они встали вдоль берега. Возможно, они отбуксировали автомобиль, вызвав кого-то из знакомых на подмогу, либо просушили джип и смогли его завести позднее, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, представитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ПАМЯТКА ОТ МЧС

В МЧС предупреждают, что такие истории далеко не всегда заканчиваются хорошо. Сейчас во время ледостава ни водителям, ни пешеходам нельзя выходить на воду. Лед на водоемах сейчас очень некрепкий, поэтому может треснуть в любой момент.

Чтобы не произошло беды на осеннем льду, необходимо знать:

- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой;

- в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;

- если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;

- если нет снега, то прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка - прочный, а прочность льда белого цвета в два раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным;

- не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых;

- не оставляйте детей одних без присмотра вблизи водоемов;

- нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги;

- оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;

- надо знать, что человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание. Поэтому жизнь пострадавшего зависит от того, насколько быстро ему будет оказана помощь.

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