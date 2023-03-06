Один поворот может все испортить: под Хабаровском прошел пятый этап гонок Кубка Хабаровского края

Участие приняли 64 команды Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

В минувшие выходные под Хабаровском прошла гонка ICE BURN 2023. Всего на соревнование заявилось 64 команды, состоящие из пилотов и штурманов. Позади у них четыре пройденных этапа. Каждый раз организаторы готовят новую трассу, продумывают повороты, отмеряют подходящее расстояние. Очередное соревнование прошло на озере Благодатное под Хабаровском. Конкурсантам предстояло проехать около трех с половиной километров - и желательно как можно быстрее. Среди них в основном автолюбители, но есть и спортсмены - правда, они в большинстве своем рассматривали гонку как тренировку.

Кубок включает в себя шесть гонок Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Это серия любительских соревнований, одна из самых популярных у нас в Хабаровском крае. Кубок включает в себя шесть этапов, шесть гонок. В течение соревнования участники получают баллы, исходя из своих результатов. В гонке всего восемь классов, в рамках каждого есть свой чемпион. В основном они любительские, но предусмотрены и для спортсменов. Это для того, чтобы профессионалы на наших соревнованиях тренировались перед более серьезными гонками, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Юлия Кельнер, организатор гонки ICE BURN 2023.

Чтобы участники не прикатывались к дорогам, трассы стараются менять. В основном для этого используют озера и карьеры, которые позволяют проложить маршрут в 3-4 километра. Максимальная скорость большинства участников - чуть более 100 километров в час, хотя надолго в такой драйв не войти.

- Наверное, впервые за сезон такая сложная трасса. Скользкое покрытие, нестабильное, куча поворотов. На них приходится максимально сбавлять. Потому что можно ехать сколь угодно быстро, но запортачишь один поворот - и все результаты насмарку, - поясняют участники гонки.

Среди участников были как мужчины, так и женщины Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

У мужчин на соревновании есть достойные конкурентки. Говорят, что гоночный спорт может быть призванием кого угодно.

- Я выступаю четвертый сезон. В этом году на Honda CR-X, очень красивая машина. Там еще мужчина на капоте лайк ставит. В ралли в этом сезоне первый год, раньше занималась автокроссом в СТК «Лидер» при ТОГУ. Потом был перерыв, а в этом году решила вернуться в спорт. Поехала сразу штурманом ралли первой категории в двух классах: спорте и среди автолюбителей, - рассказала участница.

По итогу соревнований победитель получит звание «Чемпион Хабаровского края», награды, кубки и подарки от партнеров.

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