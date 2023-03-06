Разбился в день рождения: парень без прав на полной скорости въехал в дерево в Хабаровске

Куски машины отлетели на несколько метров Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

23-летний именинник устроил смертельное ДТП ночью в Хабаровске. Мужчина праздновал день рождения, выпил алкоголь и после этого сел за руль личного автомобиля, который купил на днях. В салоне кроме него была еще одна 19-летняя девушка и двое 16-летних подростков.

5 марта парень решил собрать компанию друзей, среди которых были двое несовершеннолетних, а также девушка. По неподтвержденным данным, она приходилась парню двоюродной сестрой. Все вместе они сели в белый Isuzu Gemini и поехали по ночному городу. Водительского удостоверения у мужчины не было.

В районе стадиона «Нефтяник» водитель не справился с управлением и на полной скорости въехал в дерево на улице Джамбула. Автомобиль разорвало надвое. Водитель скончался на месте от сильнейшего удара. 19-летнюю девушку госпитализировали в срочном порядке, она скончалась в больнице. Информация о том, что мужчина был сильно пьян, на данный момент проходит проверку. Точно об этом можно будет говорить после экспертизы.

Последствия аварии Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Двое подростков, которые на момент аварии сидели сзади на пассажирских креслах, получили легкие травмы. Их сразу же отпустили домой с ушибами и ссадинами. Опасности их жизням и здоровью не было.

- В алкогольном опьянении категорически запрещено садиться за руль. Это правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также пересдачу теоретической части экзамена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Яковлева, старший лейтенант полиции ОГИБДД по Хабаровску.

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