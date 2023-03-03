Протащил по салону и выпнул на улицу: водитель грубо обошелся с пожилой пассажиркой в Комсомольске

Водитель и кондуктор оправдывались тем, что от женщины плохо пахло Фото: скриншот из видео

В Комсомольске произошел неприятный эпизод с демонстрацией «лучшего» сервиса в автобусе №10. Пожилую женщину силой заставили покинуть транспорт, матеря и хватая за руки. Обруганная и избитая пассажирка была выдворена на снег, после чего автобус уехал.

Инцидент стал достоянием общественности после того, как другой пассажир снял происходящее на видео и распространил в соцсетях. На кадрах видно, как женщину хватают за одежду и тащат к выходу. Делает это водитель автобуса, а кондуктор стоит рядом и помогает, выпинывая наружу сумку пассажирки. Сопровождается действие отборным матом со стороны мужчины.

Женщина попыталась вернуться назад на сидение, но сотрудники автобуса не позволили, еще грубее схватив ее и уронив на пол. Водитель протащил пассажирку по полу, а потом и по лестнице, пока она беспомощно пыталась ухватиться за поручень. Как стало известно «КП» - Хабаровск», сотрудникам не понравился запах женщины, поэтому они решили, что ей не место в транспорте.

- Отдел транспорта администрации Комсомольска направил видеозапись перевозчику «АТП Комсомольска-на-Амуре». Руководство компании оперативно вмешалось, лишило премий и уволило водителя с кондуктором. Женщину смогли найти, ей принесли извинения, передали набор продуктов, а также предоставили безлимитный бесплатный проезд в автобусах города, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Лаврентьев, пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре.

«КП» - Хабаровск» стало известно, что эта женщина испытывает финансовые трудности. В маленьком городе ее многие знают, потому что видят, как она просит деньги на улицах. По неподтвержденной информации, у нее нет дома, поэтому ей приходится вести такой образ жизни. Другие пассажиры отметили, что от нее действительно пахло, но ничего плохого и противозаконного она не делала, а за проезд заплатила, как и все остальные.

- Водителя задержали и опросили. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства, затем будут приняты соответствующие решения, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровскому краю.

Свою проверку запустили также следователи и прокуратура.

- Принимаются меры к задержанию мужчины. На него завели дело по признакам хулиганства, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

На данный момент известно, что женщина не получила физических травм. Лично она в полицию не обращалась. Также появилась информация, что в момент поездки никто из других пассажиров не пытался ей помочь или остановить водителя с кондуктором.

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