«Я видела, как мой сын умирает»: что случилось в роддоме на Колыме

Маленький Богдан прожил всего 12 дней и умер, так и не увидев мир Фото: предоставлено редакции "КП" - Хабаровск"

Этот ребенок был таким долгожданным, таким желанным, но судьба, штука сложная, распорядилась по своему усмотрению - новорожденный Богдан прожил всего 12 дней, под трубками, на искусственном дыхании и без возможности увидеть когда-нибудь огромный мир. А его мама - она пережила, без сомнений, самые страшные дни в своей жизни - собственную клиническую смерть на операционном столе, отказ органов, кровотечение. Анастасия, так зовут героиню этой истории, все же смогла выкарабкаться, чтобы успеть увидеть своего малыша до того, как он покинет ее навсегда…

Жестокие повороты судьбы

Анастасия - молодая 23-летняя жительница поселка Сокол Магаданской области. Каких-то особых проблем со здоровьем за свою жизнь не испытывала, всегда была внимательна к себе и безумно хотела детей. Первая беременность прервалась еще на ранних сроках, прямо на работе у нее открылось кровотечение. В итоге - выкидыш. После этого колымчанка долго не могла забеременеть, но супруги не оставляли попыток.

Долгожданное счастье

Почти два года прошло с тех пор, и вот, наконец, в 2022 году Анастасия снова обрадовала мужа хорошими новостями - их ждало пополнение. В жизни женщины начался самый чудесный период - вынашивания малыша. Казалось, все идет вполне нормально, как обычно это бывает, где-то подташнивало на первом триместре, где-то потягивало живот, но никаких особенных проблем не было, все УЗИ показывали норму, малыш развивался в соответствии со сроком. Анастасия следовала всем рекомендациям своего врача, соблюдала диету, были моменты, когда болел живот - ложилась на сохранение.

- Я пила витамины, а чтобы беременность не закончилась так же, как первая, мне назначили специальный препарат, который пьется до 22 недели. УЗИ показывали, что все в порядке. Никакого маловодия или закупоривания пуповины не было, - рассказывает «КП» - Хабаровск» сама Анастасия.

Больничный беспредел

6 августа Анастасия почувствовала тянущие боли, как оказалось, в моче есть небольшая концентрация белка. Гинеколог отправил Анастасию к терапевту, оттуда ее определили в областную больницу на стационарное лечение. Выяснилось, что у Анастасии обострение хронического пиелонефрита - болят почки. Однако в Магадане пациентку развернули - беременных должен лечить уже роддом. Как резюмировал позднее СОГАЗ, диагноз был безосновательным, колымчанка никогда не страдала болезнями почек.

- Я вернулась обратно в Сокол и пошла на больничный. Тянуть не перестало, но начала болеть поясница, я пошла снова к гинекологу и сказала, что ничего не помогает от боли. Она тут же позвонила в роддом, договорилась, меня положили 9 августа в обед. На месте взяли анализы, сделали УЗИ и выявили маловодие. От пиелонефрита назначили амоксиклав - антибиотик. Это название врезалось мне в память с тех пор.

Утром, на посту медсестры ее буквально заставили принять антибиотики на голодный желудок, и не просто так, а именно чтобы она их принесла и показала, как пьет. Через полчаса у нее началась страшная изжога. С того самого момента для Анастасии начался ад.

- Я пожаловалась на реакцию, мне сразу укололи антигистаминное. Толку от этого не было, с каждым часом мне становилось все хуже и хуже. Потом началась тошнота, а затем рвота. На все мои просьбы сделать что-нибудь, мне медсестры только говорили, чтобы я лежала и все пройдет. Но в итоге я просто начала задыхаться.

Своего лечащего врача Анастасия в тот день даже не видела, ее жалобы ему не передавали, никакого обхода не проводилось. Анастасия задыхалась, соседки по палате побежали за медсестрой, та пришла неспешно, посмотрел на беременную, и удалилась. Через некоторое время на пороге появилась реанимационная бригада. Анастасию отвезли в областную больницу. Там в полуобморочном состоянии она пролежала около 15 минут, начала отекать, ей сделали УЗИ и констатировали язву желудка.

- Но у меня не было никогда проблем с желудком, даже при беременности изжоги не было. Я предположила, что может антибиотик такое вызвал, ведь плохо мне стало именно от препарата. Потом мне снова стало хуже, и меня вернули в роддом с заявлением, что состояние близко к критическому. А еще до областной больницы врач провела внешний осмотр и сказала, что ребенок не в порядке, у него чуть ли не гипоксия и асфиксия.

Кесарево и клиническая смерть

Врачи в роддоме стали думать, что делать. К вечеру колымчанке сказали, что надо кесарить, на ребенка уже смотреть не будут, теперь важно спасти ее саму, потому что состояние плохое. Около 7 часов вечера беременной поставили эпидуральную анестезию, и больше девушка уже ничего не помнила. Очнулась она на следующее утро с трубкой во рту.

Как рассказали самой девушке врачи, во время кесарева сечения у нее начались судороги, конвульсии и стали отказывать органы, остановилось дыхание, а сердце было уже на грани остановки. Затем - клиническая смерть. Девушке потребовалось переливание из-за кровотечения, доктора смогли вернуть ее к жизни.

Сына достали живым, но очень слабым

Новорожденного Богдана сразу же подключили к ИВЛ, сначала обычному, а затем к высокочастотному. Несколько дней, пока Анастасия приходила в себя, к сыну ее не пускали. Затем разрешили прийти.

Мама так и не смогла обнять своего малыша и прижать к груди Фото: предоставлено редакции

- Я смотрела на него, он совсем кроха, невероятно маленький, и эти трубки торчат ото всюду. Сначала я сцеживала молоко, сына кормили, а потом желудок перестал работать, затем в какой-то момент снова заработал. А потом у него случилось легочное кровотечение. В тот момент, когда сын умирал, меня позвали к нему, я смотрела, как его пытаются реанимировать. Вернуть к жизни. Но не удалось. Мой сын умер на 12 день после рождения.

«Не ты первая, не ты последняя»

Врачи дали понять Анастасии, что в смерти ребенка виновата она сама, мол, не подготовилась к беременности, не лечила почки, не следила за здоровьем. А за день до выписки завотделением сказала скорбящей матери: «Пойми, не ты первая, и не ты последняя, с кем такое произошло». Эти слова Анастасия никогда не забудет, как не забудет и то, с каким пренебрежением врачи отнеслись к беременной, когда ей стало плохо.

Таким врачам не место в больнице

После того, как колымчанку выписали, она решила добиться справедливости и сделать так, чтобы никто из беременных не столкнулся с тем, что пережила девушка. Она пошла в прокуратуру, к следователям, в роддоме начались проверки. За дело взялся ФОМС.

У редакции имеются копии документов по этому делу, Магаданский Росздрванадзор в проверке качества оказания медпомощи отказал, полномочиями проводить такую экспертизу он не наделен. Внутренняя экспертиза минздрава никаких врачебных ошибок не выявила. В их ответе, значится: «Учитывая данные по беременности, родам, срок гестации, состояние ребенка в послеродовом периоде, наличие тяжелой патологии ребенка, случай считать непредотвратимым».

Минздрав никаких ошибок в оказании помощи не выявил

Совсем иные заключения дала страховая компания «СОГАЗ-Мед». По мнению специалистов, состояние пациентки врачами недооценено. При поступлении ей поставили обострение хронического пиелонефрита, что является безосновательным. Симптоматика указывала на преэклампсию. Девушку должны были экстренно прокесарить, своевременное разрешение от бремени могло спасти ситуацию, и не довести ее до такого состояния. Отсрочка и бесполезные катания по больницам усугубили положение.

- Клиника предвестников эклампсии началась 11.08.2022 в 10:45, к 15:00 проведена стабилизация состояния, что является показанием для экстренного родоразрешения, а пациентка берется на родоразрешение только в 19:18, - сообщается в заключении страховой.

У страховой мнение совсем другое

Выходит, что у Анастасии были такие симптомы эклампсии, на которые не обратили внимания врачи. Если бы девушку вовремя прооперировали, все сложилось бы совсем по-другому. Сейчас девушке остается только добиваться справедливости, как она сама говорит, наказывать кого-то, садить в тюрьму она не собирается, но ей важно показать и рассказать, что врачи поступили не профессионально, возможно, им вообще не место в таком учреждении, где каждая деталь и мелочь важны. А еще, важно человеческое отношение к беременным.

Анастасия сейчас делает все, чтобы ни одна будущая мама не пострадала от халатности местных докторов, и чтобы дети больше не умирали. Роддом уже оштрафовали на большую сумму. На встрече руководство не отрицало вины больницы, но уволить персонал не пожелало. Сейчас Анастасия ждет независимую экспертизу, после этого она намерена пойти в суд.

Своего маленького сына Анастасия и ее семья похоронили. Малыш так никогда и не смог увидеть солнце и небо, а мама так и не смогла прижать драгоценное дитя к своей груди.

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