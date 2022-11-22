Точеное личико и классная фигура: юная модель из Биробиджана будет бороться за титул «Красы России»

Доминика Пивоварчит будет участвовать во Всероссийском конкурсе красоты Фото: предоставлено редакции из архива героя публикации

Красота наших девочек - это настоящее национально богатство! Таким выражением завершился в Москве конкурс красоты «Мини-мисс Россия 2022», в котором юная Доминика Пивоварчик, представлявшая Хабаровский край, завоевала титул первой вице-мисс. Теперь модель ждет новая высота - в следующем году она будет бороться за звание «Красы России».

Девочка живет в Биробиджане, учится в школе и занимается спортом Фото: предоставлено редакции из архива героя публикации

Принцесса Дальнего Востока показала себя во всей красе

Историю Доминики «КП» - Хабаровск» рассказывали ее мама и организатор дальневосточных конкурсов красоты для девочек. Модель живет в Биробиджане, профессионально занимается пилонным спортом, участвует в олимпиадах и показывает отличные результаты. Параллельно девочка занимается в модельном агентстве, ее фотографии опубликованы в мировых изданиях моды, а совсем недавно Доминика стала самой настоящей принцессой Дальнего Востока.

После победы в региональном конкурсе Доминика отправилась покорять жюри и зрителей на всероссийском этапе в Москве на Little Miss Russia 2022. Как и в регионе, здесь девочка выступила безупречно, сам конкурс состоял из нескольких этапов: представление участниц, творческий номер, национальный костюм и дефиле в вечерних платьях.

Снимки модели опубликованы в мировых изданиях Фото: предоставлено редакции из архива героя публикации

Секрет успеха в упорном труде и тренировках

К конкурсу Доминика начала готовиться заранее, 15 ноября она вместе с мамой, еще двумя девочками и с директором конкурса приехала в Москву, и тут началась трехдневная экспресс-подготовка.

- Это были нелегкие три дня, два дня репетиций с 10:00 до 20:00 вечера, в день финала подъем в 6:30, и в восемь уже были в автобусе, был генеральный прогон, и в 15:00 начало конкурса. Было очень волнительно. В жюри было около 15 человек, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Оксана, мама Доминики.

Доминика ходит в модельную школу в Биробиджане Фото: предоставлено редакции из архива героя публикации

Костюм Доминики - Царевна-лебедь - был на высоте, ну а дефиле для нее, в принципе, плевое дело, она прирожденная модель, так что справилась без проблем. Что касается творческого номера, тот тут девочка поистине показала свое мастерство и артистизм.

- Доминика не волновалась, творческий номер был готов, и она его отработала хорошо. Это было круто! - добавила мама победительницы.

Красота спасет мир

В том, что Доминика станет одной из лучших, не сомневался абсолютно никто из ее окружения. Девочка заслуженно получила новый титул, и теперь ее ждут новые достижения. На церемонии коронации ее пригласили участвовать в следующем году уже в более профессиональном конкурсе - «Краса России».

Недавно девочка завоевала титул принцессы Дальнего Востока Фото: предоставлено редакции из архива героя публикации

- Дети такие замечательные, тут нет первых, они все первые! Они настолько прекрасны! Эта красота наших девчонок, наших малышек - это восполняемое национальное российское богатство, которое прославлять надо с малых лет, - сказала председатель жюри на коронации и огласила в числе приглашенных нашу Доминику Пивоварчик.

Этот конкурс состоится в следующем году. Готовить и сопровождать Доминику будет ее куратор.

- На следующий год Доминика будет принимать участие на Всероссийском конкурсе «Краса России», это для девочек, которые уже постарше. От 14 до 20 лет. Такой уже более профессиональный конкурс, я ее буду, конечно, сопровождать, - говорит Дарья Пятницкая, директор дальневосточных конкурсов красоты для девочек от трех до 17 лет в беседе с «КП» - Хабаровск».

Дарья добавила, что помимо «Красы России» она хочет заявить Доминику на международный конкурс красоты в Объединенных Арабских Эмиратах, который называется Little Miss&Mister world.

Она намерена участвовать в международных конкурсах красоты Фото: предоставлено редакции из архива героя публикации

Новая высота достигнута, теперь Доминика поедет обратно в Биробиджан и вернется к школьной жизни, будет дальше заниматься спортом и строить свою модельную карьеру. А чуть позднее у нее начнется, пожалуй, самый волнительный этап - подготовка к Всероссийскому конкурсу красоты, где, безусловно, Доминика покажет себя во всей красе.

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