«Ведете себя как уроды!»: учительница по полной программе пропесочила второклассников в Хабаровске

За свои слова учительница перед детьми извинилась. Фото тематическое Фото: Евгения ГУСЕВА

«Ведете себя как уроды! Подняли сральники! Инвалиды безмозглые!» - вот такими отборными фразочками теперь приветствуют в Хабаровске не каких-нибудь там преступников или бандитов, а второклассников в школе. О возмутительном поведении взрослого человека дети рассказали родителям - учительница, замещавшая их классного руководителя, очень грубо разговаривала и обзывала ребят. Разумеется, родители встали на их защиту и написали коллективную жалобу.

Обращение с требованием принять меры в отношении учителя родители написали на имя директора школы. Жалоба опубликована на портале «Голос27». В письме они подчеркнули, что грубо разговаривала педагог с детьми не только на уроке, но и во время перемены в столовой.

- Называла учеников «говнюками, инвалидами безмозглыми». При входе в класс обратилась к детям фразой «сральники подняли!». Ученице сказала: «Мила, у тебя такое имя милое, но ты не милая». Еще сказала ученикам второго класса, что у них поведение как у уродов, - написали в коллективной жалобе родители школьников.

Когда произошли эти неприятные сцены, мама одного из учеников решила переговорить с завучем о поведении педагога. Однако к конструктивным действиям диалог не привел - придя в класс, завуч вместе с учительницей обратились к детям и пригрозили, что отныне будут снимать все на телефон, чтобы те знали, как бегать и жаловаться на взрослых.

Родители были предельно возмущены и посчитали, что такое поведение педагогического состава как минимум недопустимо. Во-первых, второклашки очень восприимчивы, они копируют поведение и общаются так же, как общаются взрослые. В этом возрасте дети все впитывают как губки. Если такой пример будет у них перед глазами, то неизвестно, как это вообще может повлиять на них. А, во-вторых, такое общение в принципе очень далеко от нормы.

Особое внимание родители уделили психологическому влиянию такого отношения - когда ребенка, мягко говоря, поносят на глазах у всех, неизвестно, как такое скажется в будущем на развитии.

Под жалобой подписались 20 человек. Родители потребовали привлечь педагогов к ответственности и пресечь такое поведение на будущее, в противном случае жалобой директору не обойдется, и они пойдут прямиком в органы защиты прав детей.

Инцидент произошел в конце сентября, в ноябре эту жалобу отработало управление образования Хабаровска. Власти приняли все необходимые меры, с педагогами проведены беседы о правилах поведения и нормах этики учителя.

- Администрацией МБОУ СОШ №52 проведена беседа с Ольгой Анатольевной Черновой о необходимости корректного и вежливого общения, соблюдении норм педагогической этики и такта. К педагогу применены меры дисциплинарного взыскания в форме замечания. Вопрос остается на контроле директора школы. Приносим свои извинения за непедагогическое поведение учителя, - ответили в управлении образования города.

Педагог перед детьми извинилась.

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