Демоны Захара: как маленький мальчик напугал полицейских в 90-е на Колыме

Реальный случай превратился в жуткую легенду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магаданской области вспоминают страшные истории из лихих 90-х. Священник местной церкви во время интервью телеканалу поделился воспоминаниями о том времени, когда в храмах «кричали и хрюкали», а креститься приходили толпами, обивая пороги.

- Когда я приехал в Магадан, то мне рассказывали, что в то время в день приходилось крестить сотни человек, и 30 процентов из них падали в обморок, начинали хрюкать. Процент одержимости был высоким, - рассказал Евгений Беляков, священник из Магадана.

Не осталась без внимания нашумевшая история о мальчике Захаре, которую в регионе до сих пор пересказывают как доказательство потустороннего вмешательства в жизнь далеких от церкви людей.

ИСПУГАЛ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Рассказом из прошлого поделился священник, работавший в то время. К ним в храм привезли заплаканного мальчика по имени Захар, который буквально умолял освятить квартиру, где он живет с родителями. Ребенок поведал о паранормальных явлениях, охвативших их дом. Со слов священнослужителя, доставили его лично сотрудники полиции. Их, в свою очередь, вызывали в «проклятое жилище» его владельцы.

- Сотрудники объяснили, что сами не поверили мальчугану и пригрозили, что вызовут медиков из психиатрической клиники. Но только они собирались уезжать, как случилось невообразимое: в воздух взлетели вилки, ножи, тарелки, чашки, туфли, чайник и тапочки. Будильник, пробив оконное стекло, вылетел на улицу, но через несколько минут вернулся обратно через то же отверстие, - рассказали в Кишенемской епархии.

Тогда-то сотрудники и решили привезти Захара в церковь. Даже ходила молва, что по пути в машине неожиданно заклинило руль, и перестала работать педаль. На следующий день, по рассказу очевидцев, те самые сотрудники пришли в церковь и крестились.

БАБУШКА НАСЛАЛА ПРОКЛЯТЬЕ

Квартиру все же освятили. Тогда же выяснилось, как началась бесовщина, захватившая дом. По словам родителей мальчика, это была страшная месть от бабушки Захара, промышлявшей колдовством.

- Полтергейст в доме начался после бурного скандала, который произошел между бабушкой мальчика и его родителями. Уезжая, родственница злобно пригрозила, что по заслугам накажет сына с невесткой.

Из рассказа следует, что все паранормальные явления прекратились, как только квартиру освятили. Судьба Захара до сих пор неизвестна. Возможно, уже выросший мужчина не хочет вспоминать о прошлом. Тем не менее местные жители до сих пор перешептываются, мол, проклятье наслали именно на ребенка. Иначе как объяснить те странности в машине?

- Я слышала об этом. Но у нас это как «Пиковая дама», городская легенда. Мне эту историю по-другому рассказывали. Что мальчик бился в припадке в церкви, изо рта шла пена, а он сам говорил голосом демона. Меня эти истории очень пугали, я боялась, что и со мной такое произойдет. На счастье, ничего подобного не случалось, и в церковь я хожу регулярно без происшествий, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена, жительница Магадана.

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕОБЪЯСНИМОМУ

Легенда или нет, но рассказы о подобных случаях - не редкость. Почему именно в Магаданской области фиксировали такую потустороннюю активность, однозначно ответить нельзя.

- Священники говорили, что Колыма был максимально удаленным от Бога регионом. У нас даже реки есть Шайтан, Бес, Черт. Кроме того, в это время очень много было экстрасенсов и колдунов. Люди, которые к нам обращались, заболевали такими духовными болезнями, - рассказал Евгений Беляков.

Тем не менее у представителей медицины есть свой взгляд на подобные случаи. Психиатры связывают такие проявления с галлюцинациями или недиагностированными расстройствами.

- Точно сказать без личного осмотра ничего нельзя. Есть высокая вероятность, что это может быть шизофрения или другое психическое расстройство. Бывает даже, что у людей, не страдающих подобными заболеваниями, но проживающих вместе с больным шизофренией, могут развиться галлюцинации. Такие случаи были зафиксированы в практике и называются индукцией. Опять же, не рискую утверждать, но у того ребенка могла быть недиагностированная эпилепсия. В любом случае с подобными признаками необходимо обращаться напрямую к неврологу и психологу, которые проведут осмотр и выпишут дальнейшие направления, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виктор Белушин, психиатр.

Психиатр подчеркнул, что реальных фактов вселения неких сущностей в человека научно зафиксировано не было. Существует целый ряд факторов, которые могут вызвать подобные симптомы. И скорее всего с потусторонним миром они не связаны. Однако, как знать…

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