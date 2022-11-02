Школа у кладбища: сотрудники были в шоке, когда увидели мистическое явление с камер наблюдения в Амурской области

Женщины гадают, что они видели на самом деле Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

«Девочки, что это такое?» - таким вопросом, заданным шепотом, сопровождалась демонстрация загадочной видеозаписи, сделанной в сельской школе поздней ночью. Джалинда - небольшой населенный пункт в Амурской области, образовательное учреждение здесь тоже одно на все село. И эта школа стоит как раз напротив братской могилы и кладбища.

Мистическое изображение с камеры видеонаблюдения шокировало сотрудников. Загадочные белые пятна летают по коридорам мимо объектива. «Не иначе как неупокоенные души», - подумали женщины, отсматривающие видеопленку в комнате сторожа. И, что примечательно, обнародовали запись как раз на Хэллоуин. Внезапно пятен становится в разы больше, и они начинают лихорадочно двигаться в кадре.

- Они летают у столовой, в рекреации возле актового зала. Покойников у нас много, они нас навещают. А в кабинетах камер нет, вот мы их и не видим, - комментирует одна из зрительниц.

На самом деле снят ролик еще в марте, но стал доступен общественности только сейчас. Видимо, учителя решили немного разыграть учеников на праздник, за которым закреплена слава мистического и жуткого. Но что же это за пятна такие?

- Это похоже на обычную пыль или мошек. Почему точки так размазывает в кадре, сложно сказать без знания настроек съемки. Скорее всего, пятна «тянет» по экрану из-за выдержки и количества кадров в секунду. А когда их полетело одновременно много, вероятнее всего был обычный сквозняк, - рассказал «КП» - Хабаровск» Артур Дарынец, видеооператор.

Так что мистики и кладбищенских историй здесь точно нет. Обычный обман зрения наподобие тех самых «фото с призраками», когда свет смазывается либо из-за малого количества света, либо из-за дернувшейся руки. В сельской школе явно нет профессионального оборудования c Full HD или 4K, так что подобные причуды вовсе не что-то из ряда вон выходящее.

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