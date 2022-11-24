Атрибуты дьявола: зачем на Колыме украшали тюрьмы изображениями чертей

Эта фигура днями напролет «насмехалась» над заключенными Фото: УФСИН России по Магаданской области

Колыма богата историями про бесов, вселившихся в тела детей, и про людей, падающих в припадках в церквях. В прошлом веке мистика царила в Магаданской области, заставляла жителей повально идти в церковь креститься, а молва о внеземном вмешательстве до сих пор не стихает среди местных.

Помимо рассказов о бесовских видениях, «проклятых квартирах» и паранормальных активностях, кое-что реальное увидеть могли и современники. Один из таких дьявольских атрибутов повсюду преследовал заключенных в колымских тюрьмах.

Удивительный факт, но местные колонии повально были украшены фигурами чертей, которых развешивали на трубах колоний. Зловещие черные бесы возвышались над зданиями и размером явно превышали флюгеры, но вот функциональной нагрузки не несли никакой.

МЕРЕЩАТСЯ БЕСЫ

В 2015 году на Колыме произошел случай, который никак нельзя назвать обыденным. Заключенные исправительной колонии №4 в поселке Уптар обратились к сотрудникам ФСИН с необычной просьбой. Они умоляли снять черта с трубы котельной. Сколько лет фигура провисела на своем месте, доподлинно неизвестно.

Среди местных ходят слухи, что подобные украшения обладают черной силой, сводящей с ума заключенных. Им мерещилось, будто сам дьявол заглядывает в душу и отравляет ее. Лицезреть беса, смотрящего сверху на них каждый день, было для мужчин настоящей пыткой, сводило с ума и, по рассказам, отворачивало от пути исправления.

Исправительная колония № 4 Фото: УФСИН России по Магаданской области

К просящим заключенным колонии присоединились и священники Магаданской и Синегорской епархии. Совместными усилиями они добились отклика у администрации. Руководство прислушалось и вызвало на место МЧС. Спасатели сняли фигуру, которую впоследствии переплавили. А вот на что, история умалчивает, и судьба черта затерялась во времени.

- Вопрос был решен оперативно. Пожарные добрались до трубы с помощью автолестницы и срезали ее. Подобными фигурами, изображающими нечистую силу, часто украшали трубы котельных в советские времена, - рассказали в УФСИН России по Магаданской области.

СТРАННЫЙ ДЕКОР

Зачем же кому-то понадобилось развешивать устрашающих персонажей? Известно, что подобных фигур по всему региону почти не осталось. Но вот кто же их повесил - загадка на миллион. Среди ныне работающих сотрудников очевидцев сомнительного дизайна крайне мало, да и те уже не помнят, как это происходило.

- Я слышал об этом случае. Тут все зависит от периода, когда эти фигуры были установлены. Были ли это ранние советские времена или поздние. Авторов этих работ мы не знаем, - рассказал «КП» - Хабаровск» отец Даниил, служитель Магаданской и Синегорской епархии.

Причины, по которым кому-то пришло в голову потратиться на установку чертей на трубах, могут быть разными. У представителей церкви есть мнение, почему людям могла понравиться эта затея.

- Людей иногда влечет к отрицательным персонажам. Например, многие люди, читающие «Божественную комедию» Данте, из трех частей увлекаются именно первой, описывающей ад. В фильмах их также привлекают антагонисты. Всегда такое было. Но если человек верующий и духовный, для него выбор образов и символов очевиден. Церковь, конечно, относится к изображениям бесов отрицательно.

Есть и другое мнение. Что никакой чертовщины или восхваления темных сил здесь нет, а черт имеет уничижительный характер по отношению к самим заключенным.

- «Чертями» называли тех, кто делает всю грязную работу. Их еще звали «чушками» и «конями». Получить такой статус - это нажить себе серьезные проблемы. Они не смогут спорить, их можно прогнуть и заставить делать всю работу: убираться и стирать вещи, а они не смогут отказать. Не буду говорить, что с ними делают за неподчинение, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей, бывший заключенный исправительной колонии.

Как бы то ни было, пережитки прошлого пытаются устранить, чтобы не пугать людей, вставших на путь исправления. Фигур такого толка все меньше и меньше. Но загадка их появления по-прежнему вызывает много вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.

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