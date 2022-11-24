Таких книг всего 500 в целом мире: какие сокровища таит библиотека в Комсомольске

Фонд редких книг полон приятных сюрпризов Фото: Людмила Хандута

Незнакомец сделал необычайный подарок центральной городской библиотеке имени Николая Островского в Комсомольске. Молодой человек принес целую коробку редких книг, среди которых был экземпляр последнего романа Чарльза Диккенса «Наш общий друг». Примечательно, что том был издан в 1894 году издательством CHAPMAN AND HALL на языке оригинала.

Чарльз Диккенс ««Наш общий друг» Фото: Центральная городская библиотека имени Николая Островского

- Это лондонское издательство с богатой историей. «Чепмен и Холл» издавали Теккерея, Во, Мейбриджа и других именитых авторов. Сам Диккенс нередко бывал их гостем, - рассказали в библиотеке имени Островского.

Посетители библиотеки нередко делают такие подарки учреждению. Кто-то приносит книги коробками, связками и даже мешками. Затем сотрудники тщательно изучают экземпляры и распределяют по отделам.

Некоторые из даров читателей Фото: Центральная городская библиотека имени Николая Островского

- Люди уезжают и не хотят перевозить свои книги, другим они достаются по наследству целыми стеллажами. Причины могут быть разными, но мы все храним, чтобы делиться с читателями новыми знаниями, - рассказала «КП» - Хабаровск» Людмила Хандута, заведующая отделом организации и использования единого книжного фонда библиотеки.

Книги-миниатюры Фото: Людмила Хандута

СОКРОВИЩА В ПОДВАЛЕ

Главная библиотека Комсомольска таит целый кладезь редчайших экземпляров из прошлых столетий. Здесь и научная литература, и художественная, и даже книги-миниатюры - особая реликвия фонда. Всего здесь хранится 163 тысячи экземпляров из разных эпох.

Фонд редких и ценных книг Фото: Людмила Хандута

- У нас есть две книги, которыми мы очень гордимся. Это «Описание земли Камчатки» Крашенинникова 1786 года, которых во всем мире только 500 штук, и «Царская и императорская охота на Руси» Кутепова 1910 года.

Степан Петрович Крашенинников «Описание земли Камчатки» Фото: Людмила Хандута

А вот как выглядит современное издание Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Обе книги признаны комиссией памятниками книжной культуры России. Последняя сейчас находится на реставрации в Дальневосточной государственной научной библиотеке Хабаровска. В январе она вернется в Комсомольск уже обновленной, и ее будут хранить для будущих поколений.

- Два года назад в Хабаровске нам рассчитали реставрацию, оценив работу в 50 тысяч рублей. У нас таких денег нет, поэтому библиотека сделала нам ее в виде спонсорской помощи, не взяв ни рубля за проделанную реставрацию.

Фонд редких и ценных книг Фото: Людмила Хандута

Редкие экземпляры требуют особых условий хранения. Помещение фонда располагается наполовину под землей. Здесь постоянно поддерживают необходимую влажность воздуха. При необходимости включают увлажнители или же осушители. Редкие тома при необходимости наверх в читательский зал поднимают по специальному подъемнику, своеобразному лифту для книг. Сотрудники рады, что помогают сохранять литературу, ведь ее историческую и культурологическую ценность сложно переоценить. И спустя годы у читателей будет возможность лично посмотреть на вековые издания, заботливо сохраненные и оберегаемые библиотекарями.

Книги-миниатюры Фото: Людмила Хандута

ЧИТАТЕЛЬ ЕСТЬ

Несмотря на все современные технологии, у библиотеки в Комсомольске все в порядке. У них много постоянных читателей, которые приходят за новыми томами, изучают коллекцию или даже ищущих тихое место для учебы. В основном, посетители - это пенсионеры, у которых нет возможности выписать или купить книги, также приходят дети с родителями, а вот молодежь все реже посещает учреждение.

- 20 лет назад у нас были очереди из студентов. Мы хорошо комплектовались и готовы были предоставить научную литературу для самых разных исследований и учебы. Сейчас у них есть интернет, и молодежь намного меньше ходит, хотя и такое бывает.

Фонд редких и ценных книг Фото: Людмила Хандута

В отделе с редкими книгами работает выставка. Сходить туда можно по Пушкинской карте, но и это необязательно. Для страждущих увидеть своими глазами уникальные экземпляры и прикоснуться к таинственному прошлому проводят индивидуальные и групповые экскурсии. Сотрудники очень рады посетителям и готовы рассказать о своем обширном фонде самые удивительные факты и секреты.

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