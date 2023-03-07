Осторожно, злая собака: на хабаровчанку напала стая бездомных псов

Проблема с нападениями бродячих псов на людей до сих пор актуальна Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Проблема бездомных собак никуда не уходит. Правозащитники ссылаются на закон о защите животных, жители опасных районов возмущаются: собака - существо непредсказуемое, она может кинуться в любой момент, и пиши пропало. На днях в Краснофлотском районе произошел очередной инцидент с бродячими псами. Стая из восьми собак напала на женщину на улице Заветной.

На улице Заветной собаки гуляют и днем, и ночью Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Отвела ребенка в садик, стала возвращаться домой. Неожиданно напала стая собак. Было очень страшно, что покусают, они огромные. Собаки окружили меня и почти начали покусывать со всех сторон. Хорошо, что рядом оказался мужчина, он выскочил со двора, отогнал их. Как-то муж ходил за водой на колонку, на него напали, он тогда кое-как отбился. И на меня во второй раз нападают, - поделилась с «КП» - Хабаровск» Анна Коробовская, пострадавшая.

По словам жертвы, большинство собак оказалось чипированными. То есть когда-то их уже отловили, стерилизовали, сделали нужные прививки и выпустили на волю. Самое главное - с чипом был и вожак стаи, который подбивал оставшихся к нападению. То есть пострадавшей говорит, что такое происходит не впервые.

Вожак стаи, напавшей на Анну Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Первый раз я обращался в профильное управление администрации 17 февраля. Они все записали, правда, по телефону. Вчера позвонил им, спрашиваю: «Вы заявку подали по следующей инстанции?» Они ответили: «Нет, не подали». Говорю: «Почему 12 дней прошло, и ничего не сделано?» Все друг на друга пинают. Все ссылаются на закон о защите животных, а нам что? У нас прав нет, мы должны подвергаться опасности? - возмутился тесть пострадавшей.

По закону нельзя отлавливать чипированных собак, которые не ведут себя агрессивно. Другое дело, если пес нападает на человека без угрозы: прежде чем накинуться, собака должна зарычать, показать клыки и прижать хвост. Также нельзя забирать животное, которое защищает свое потомство или еду.

Еще совсем маленькие дворняжки пока не представляют опасности Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

- Если будет доказано, что собака проявляет агрессию в отношении человека или других животных, такая собака помещается на пожизненное содержание в вольер. Но если специалист не установит на месте ее агрессивность, на каком основании он ее будет забирать? - пояснили в управлении ЖКХ администрации Хабаровска.

На сегодняшний день отловом бездомных собак занимается частная ветеринарная клиника «Бонифаций». В Хабаровске они содержат 26 агрессивных собак, которых нельзя выпускать на волю. Среди животных есть и те, кого забирали в центр уже с бирками.

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