«Работают профи»: машины жителей Комсомольска находят уничтоженными

В таком состоянии обнаружил автомобиль житель города Фото: предоставлено героем публикации

Водители из Комсомольска-на-Амуре серьезно опасаются за свои машины. Ведь всего за несколько недель неизвестные угнали и подожгли уже четыре автомобиля по всему городу. Владельцы заверяют: «работают профи», ведь их сигнализации не срабатывают, а с похищенных авто повально снимают дорогие запчасти.

Первым забил тревогу житель Комсомольска Дмитрий. 27 февраля он вернулся с девушкой и ребенком домой на Интернациональный проспект, поставил свой автомобиль «Тойота Марк» во дворе и лег спать. С утра он обнаружил в одной из городских групп пугающее видео. Очевидцы сняли, как точно такой же автомобиль горит за молочным заводом на Дземгах. Дмитрий выглянул в окно, и пазл сошелся: его машина исчезла.

- Я поехал на место и убедился, что это мой Марк. Его угнали и разобрали на запчасти. Вынесли все, что могли. Главное, пропал дорогущий новый редуктор, который я покупал. Все разграбили. Видно, что это не какие-то малолетки, а знающие, как снять с сигнализации, как разбираются детали, куда отвезти машину, - рассказал «КП» - Хабаровск» Дмитрий.

Рядом с местом преступления мужчина нашел сгоревшее колесо чужой машины. Он предполагает, что на пустырь не в первый раз привозили автомобили, чтобы затем спалить. Под своим авто он нашел свежий стаканчик из-под кофе, а неподалеку такой же, но уже старый.

Под колесом лежала улика Фото: предоставлено героем публикации

- Мы обратились в полицию, на место приезжали сотрудники, осматривали. Моя девушка уже потом нашла в соцсетях, что в ту же ночь подожгли чей-то Лэнд Крузер. Но его на запчасти не разбирали.

Дмитрий ждет, пока правоохранительные органы закончат проверку. Он рассказал, что в его дворе есть две камеры на выездах, поэтому отследить, кто выехал на его машине, можно. Огорчает ситуацию еще и тот факт, что Тойоту водитель купил совсем недавно и даже не успел застраховать, поэтому не может получить никакую компенсацию за потерянные деньги.

Машину бросили на безлюдном месте Фото: предоставлено героем публикации

На данный момент неизвестных поджигателей не нашли, а они продолжают чинить произвол на улицах города. Жители сообщают, что до 7 марта они успели спалить как минимум три машины, а в ночь на эту дату подожгли еще одну на проспекте Ленина. На место приезжали пожарные и ликвидировали возгорание. Как сообщили местные, на прошлой неделе аналогичное происшествие произошло в соседнем двое по улице Сидоренко.

Дмитрий уверен: охотятся поджигатели именно за деталями, и действуют «профессионалы». Он предполагает, что запчасти потом используют для личных нужд или перепродают, а от машины избавляются, чтобы устранить улики. Зачем нарушители поджигают остальные авто, которые предварительно не разбирались, неизвестно. Мужчина надеется, что преступников найдут и накажут, ведь сейчас он оказался без транспорта по их вине.

Другая сгоревшая машина Фото: предоставлено героем публикации

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вскрыли банкомат с 5,7 миллиона рублей: грабители ворвались в банк с фомкой и тросом в Хабаровском крае

Грабители банка в Николаевске-на-Амуре предстанут перед судом в Хабаровском крае (подробнее)