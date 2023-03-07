Вскрыли банкомат с 5,7 миллиона рублей: грабители ворвались в банк с фомкой и тросом в Хабаровском крае

Двое 20-летних жителей Николаевска-на-Амуре то ли не рассчитывали, то ли не предусмотрели, что их возьмут с поличным Фото: Скриншот с видео

Несколько месяцев подготовки к ограблению, маскировка, вербовка подельника, и получилось то, что получилось. Эту попытку выкрасть несколько миллионов рублей из банкомата точно нельзя назвать тщательно спланированной. Двое 20-летних жителей Николаевска-на-Амуре то ли не рассчитывали, то ли не предусмотрели, что их возьмут с поличным.

ШАГ 1: КОНСПИРАЦИЯ

Илье (имя изменено - прим. ред.) надоело на всем экономить, хотелось пожить так, чтобы можно было позволить себе практически все. Поэтому парень решил раздобыть деньги, но не честным трудом, а криминальным. Ему приглянулось одно из отделений банка, выбор пал на банкоматы. Илья разработал несколько планов кражи денег, втянул в затею друга. К исполнению приступили в октябре 2022 года.

Первое, чем озаботились приятели, - маскировка. Помимо масок и перчаток, подельники обзавелись «левой» машиной. Один из парней нашел авто, хозяин которого умер, и снял с него номера. Дальше угнал «Тойота Ленд Крузер 200» с помощью найденного брелока от сигнализации. На внедорожник за 2,6 миллиона рублей он прикрутил украденный госномер и подъехал к офису банка.

ШАГ 2: СТАТЬ БОГАТЫМИ

Он заключался в том, чтобы вскрыть банкомат и вытащить кассету с деньгами. Парни смогли отпереть дверцу аппарата при помощи гвоздодера, но на этом все. Тогда приступили к шумному плану «Б». На банкомат накинули металлический трос, другой конец которого был привязан к машине. Приятели надеялись, что им удастся выдернуть аппарат, увезти его в укромное место и распилить.

Кстати, по неподтвержденной информации, специально банкомат парни не выбирали. Вероятно, они даже не знали, есть ли внутри устройства деньги и сколько. Если бы план подельников сработал, им бы досталось 5,7 миллиона рублей. Правда, как заметать следы, они заранее не придумали, решили действовать по ситуации.

ШАГ 3: СДАТЬСЯ

Странная машина с привязанным тросом, который идет в банк, привлекла внимание патруля. Двое вооруженных полицейских вошли в офис, когда подельники возились с банкоматом. С требованием: «Лежать! Руки вверх!», сотрудники задержали парней. Последние, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, не сопротивлялись.

Илью с приятелем обвинили в неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства, краже и покушении на кражу. Разработчика плана отправили под стражу, его подельника - под домашний арест.

- В Николаевской-на-Амуре городской прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в городской суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

Максимальное наказание - до 15 лет колонии.

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