Чувак, это рэпчик: в Комсомольске-на-Амуре на фестивале выступили африканские студенты из Конго. Фото: предоставлено организатором фестиваля

На днях Комсомольск-на-Амуре зарядился энергией хип-хопа. Все происходило в баре «Эдисон». Публика наслаждалась творчеством молодых рэперов, которые демонстрировали со сцены свой уникальный стиль. Мероприятие называется Rap-session, и оно целиком и полностью о хип-хопе.

- Мы ежегодно делаем два творческих мероприятия: один фестиваль про вокал, другой посвящен рэпу. Он направлен на развитие, социализацию и обмен опытом среди творческих людей, на продвижение хип-хоп культуры. Здесь нет никакой агрессии, все очень дружелюбно. Это даже не соревнование. У нас и возрастной ценз невысокий: можно участвовать с 12 лет. Я сам отношусь к хип-хоп культуре и хочу, чтобы комсомольчане тоже могли так самовыражаться, - поделился с «КП» - Хабаровск» Денис Афононичкин, организатор фестиваля.

Всего на Rap-session выступили 17 местных рэперов, трое из них из Конго. В Комсомольске африканцы учатся на инженеров и архитекторов, но хип-хоп из сердца не вырвешь: ведь когда-то представители этой расы зародили культуру в Нью-Йорке, в районе Бронкса. По словам организатора, их стиль напоминает что-то французское. И неудивительно, ведь французский - их родной язык. Музыканты подтверждают, что рэп для них - особенный жанр.

- Когда я слушаю или читаю рэп, я могу обо всем забыть, ни о чем не думать. Я счастлив. Мне также нравится представлять, что я читаю рэп перед огромной публикой. Но на Rap-session я впервые выступал перед таким количеством людей, - пояснил Мишель Жуниор, студент из Комсомольска-на-Амуре.

Однако чтение рэпа не только дарит ощущение счастья. Организатор считает, что это и придает уверенности себе, и развивает словарный запас, и улучшает дикцию. Для тех участников, кто хочет пойти дальше таких камерных выступлений, у организатора фестиваля, Дениса Афононичкина, есть продюсерский центр и студия звукозаписи, где можно записать песню, придумать музыку и отправить на цифровые площадки.

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