Стали известны сроки охоты в Хабаровском крае весной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже через месяц в Хабаровском крае начнется весенний сезон охоты. Вместе с ним вступят в силу изменения в правилах хранения оружия. Особое внимание будет уделяться вопросу обновления лицензии. О нововведениях и правилах весеннего сезона охоты 2023 в Хабаровском крае расскажем в материале.

СРОКИ ОХОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВЕСНОЙ 2023

Жителям разных районов края рассказали, когда можно охотиться на птицу и боровую дичь в регионе в 2023 году. Дата начала сезона охоты с подсадной уткой в Хабаровском крае выпадает на 15 апреля. Конец сезона - 14 мая. На одну подсадную утку допускается не более двух человек.

Сроки охоты в Хабаровском крае весной 2023 года на водоплавающую дичь и вальдшнепа ограничиваются 10-ю днями. В каждой зоне охотничий сезон начинается в установленную дату:

- в южной (Бикинский, Вяземский и район имени Лазо) с 15 по 24 апреля;

- в центральной (Ванинский, Верхнебуреинский, Николаевский, Советско-Гаванский, Ульчский и район имени Полины Осипенко) на водоплавающую дичь с 5 по 14 мая, на боровую - с 24 апреля по 3 мая;

- в комсомольской (Амурский, Комсомольский, Нанайский и Солнечный районы) с 29 апреля по 8 мая на водоплавающих птиц и с 17 по 26 апреля на боровую дичь;

- в северной (Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы) с 13 по 22 мая.

- в Хабаровском районе на плавающую дичь с 23 апреля по 2 мая, а на боровую - с 17 по 26 апреля.

Нужно учитывать и то, на какую птицу можно охотиться в Хабаровском крае. За отстрел краснокнижных особей грозит наказание. Также весной запрещено отстреливать самок уток. Для подбора убитой дичи можно привлекать подружейных собак - спаниелей, ретриверов и легавых.

ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ И НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В 2023 ГОДУ

Владельцы оружия, у которого истек срок разрешения, будут привлекаться к ответственности. Незаконное хранение как огнестрела, так и патронов к нему может привести даже к аресту. Если раньше можно было вернуть оружие после окончания лицензии и ее продления, то теперь его будут конфисковывать. Кроме разрешения на оружие, охотнику нужно иметь другие документы. Среди них - охотничий билет и разрешение на добычу.

ЗАПРЕТЫ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 2023

В управлении охотничьего хозяйства Хабаровского края перечислили, что запрещено делать во время грядущего сезона охоты:

- нельзя передвигаться по угодьям на моторных транспортных и плавсредствах, с расчехленным, заряженным или имеющим патроны в магазине ружьем;

- запрещено использовать тепловизоры и прицелы, определяющие источник тепла;

- запрещено использовать нарезное, комбинированное и оружие, снаряженное дробью крупнее пяти миллиметров и пулями.

Любое нарушение может обернуться как лишением разрешения на охоту, так и немалым штрафом. Например, за отлов краснокнижных птиц придется заплатить 55 тысяч рублей или даже лишиться свободы на срок до двух лет.

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