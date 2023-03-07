Разгадать девушек: появились необычные факты о женщинах из Хабаровского края

Аналитики высчитали портрет среднестатистической женщины в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мировая статистика говорит о том, что женщин на Земле больше, чем мужчин. А как известно, статистика - штука упрямая. Не обошла она стороной и Хабаровский край. Минэкономразвития региона в преддверии 8 марта подсчитали и представили интересные факты о среднестатистической жительнице края.

Сегодня в Хабаровском крае проживает 683,7 тысяч женщин. Это цифра составляет 52,9 процента от общего населения региона.

- Нашей женщине 42,4 года, она замужем, имеет высшее образование, а также одного или двух детей. Живет в городе, - рассказали в Минэкономразвития региона.

При всем этом она успешно совмещает роль мамы и труженицы. Как оказалось, на рынке труда края работающих женщин и мужчин практически поровну. Но, как правило, женщин в регионе чаще можно встретить в сфере торговли, образования и здравоохранения.

Большинство из них выходят замуж в диапазоне от 25 до 34 лет. В этом возрасте на 10 женщин приходится 12 мужчин. В ведомстве подсчитали, что первый ребенок появляется в 26 лет, а второй - в 33 года.

За последние 20 лет продолжительность жизни женщин в Хабаровском крае увеличилась на три года, а в среднем они живут на 10 лет дольше мужчин.

Интересно, что в 2000 году возраст невест в регионе был ниже - от 18 до 24 лет.

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