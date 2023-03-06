Накинулись на женщину и бросались стульями: жители Хабаровского края разнесли сельский бар во время массовой драки

В ночь на 4 марта в заведении произошла массовая драка с участием молодежи и взрослых
Фото: Скриншот с видео
Неизвестные разгромили один из баров поселка Переяславка-2. В ночь на 4 марта в заведении произошла массовая драка с участием молодежи и взрослых. В инциденте разбираются правоохранительные органы.
Драка и ее последствия попали на видео, которое разлетелось по соцсетям. На кадрах видно, как женщина в розовой куртке с кем-то разговаривает в проходе. Оттащить ее пытается спутник - мужчина в зеленом пуховике. Через несколько секунд женщина «влетает» обратно в заведение и падает на пол. Вслед за ней несколько парней сбивают с ног ее спутника.
Дальше люди смешиваются в одну кучу. По голове получает женщина в розовом, ее спутника бьют руками и ногами по голове и телу. Разнять драку пытаются другие посетители бара, но все безуспешно. Параллельно несколько парней хватают стулья и начинают ими бросаться. В итоге, по сообщениям очевидцев, целой мебели в баре не осталось. А участники драки, предварительно, отделались синяками и ссадинами.
По сообщениям в соцсетях, участниками драки стали жители трех населенных пунктов: Переяславки-2 и приезжие из Хора и Вяземского. Однако информация пока не подтверждена. Причина инцидента пока неизвестна. Также у пользователей соцсетей появился резонный вопрос: «Почему никто не вызвал полицию?» Обстоятельства случившегося будут выяснять правоохранительные органы.
- Сообщение об инциденте было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. Видео зарегистрировано, участники драки установлены. В настоящий момент проводится проверка, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель краевого УМВД России.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
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