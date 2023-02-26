Запинывали женщин ногами: жестокая массовая драка произошла ночью в Комсомольске

Массовая драка у ресторана «Граф» произошла в Комсомольске-на-Амуре Фото: скриншот из видео

Ночная драка обескуражила жителей Комсомольска. В сеть попали кадры массового избиения людей на Володарской площади. Все случилось в ночь на 26 февраля у ресторана «Граф», широко известного местным жителям.

Очевидец поделился кадрами драки в одном из городских пабликов. На видео видно, как толпа мужчин избивает руками и ногами другую компанию. Запинывали и девушку, лежавшую на снегу. Она пыталась закрываться от нападавшего руками. Также удар ногой один из мужчин нанес другой девушке, пока та пыталась разнять участников потасовки. В конце ролика видно, как наиболее буйный нападавший забивает ногами упавшего на землю мужчину. Несколько ударов приходится по голове, а пострадавший уже не может встать на ноги.

Состояние участников драки на данный момент неизвестно, также нет комментариев правоохранительных органов. Как считают жители города, подрались именно посетители ресторана. По людям видно, что они в вечерних нарядах: девушки в юбках, а мужчины в рубашках. Как сильно пострадал мужчина от ударов по голове, также остается неизвестным. Причины потасовки не выяснены.

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