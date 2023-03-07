Подлая месть за измену: жительница Хабаровского края «слила» интимные фото любовницы мужа

Женщина скинула порно-фото любовницы мужа себе, распечатала их и разложила по конвертам. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае история о предательстве и мести сгоряча завершилась в суде. Здесь встретились две женщины: одна - обманутая мужем, вторая - та, с которой обманывали. Уязвленная изменой супруга 34-летняя Валерия (имя изменено - прим. ред.) из села Богородское решила отомстить, но не суженому, а сопернице.

ТАЙНАЯ СВЯЗЬ, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ

Женщина чувствовала, что в семейной жизни наступает разлад. Поведение мужа изменилось, и это натолкнуло Валерию на мысль о его неверности. Подогревали эту версию многочисленные слухи об изменах супруга, которые быстро поползли по небольшому селу.

Валерию одолевали противоречивые чувства: с одной стороны, она не хотела знать всего, с другой - делать вид, что ничего не происходит, не могла. Женщина все же решила докопаться до правды, которую и «откопала» в телефоне мужа. В переписках она нашла интимные фото соперницы.

ГОРЯЧАЯ МЕСТЬ

Буря эмоций и ощущение, что внутри что-то оборвалось, вылились в злобу. Валерия скинула порно-фото любовницы мужа себе, распечатала их и разложила по конвертам. Женщина попросила знакомого раскидать «письма» по селу, о содержимом ему не сказала и заплатила 500 рублей.

Валерия хотела, чтобы «нюдсы» соперницы увидело как можно больше людей. Поэтому курьер понес конверты по административным учреждениям с наибольшей проходимостью. Конкретные места правоохранительные органы не называют, но можно предположить, что речь идет о почте и больнице.

РЕАКЦИЯ

Разлучница быстро узнала о том, что ее откровенные снимки гуляют по селу. Женщина пошла в правоохранительные органы, которые быстро вышли на Валерию. Уголовное дело было заведено по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

- Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Также с осужденной взыскано 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Приговор в законную силу не вступил.

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