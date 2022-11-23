«Хочу, чтобы она страдала»: житель Колымы отомстил бывшей, разослав ее «голые» фото и видео

За период отношений колымчанин собрал коллекцию откровенных фото женщины Фото: Александра ШОПЕНКО

Расставание - болезненный период как для женщины, так и для мужчины. Некоторые отвергнутые могут пойти на все, чтобы причинить боль бывшему партнеру. Чаще всего это ограничивается претензиями или раскрытием каких-то секретов. 38-летний Илья (имя изменено - прим. ред.) из колымского поселка Ола в своем стремлении растоптать бывшую зашел гораздо дальше.

МЕСТЬ

Илья и 33-летняя женщина встречались около двух лет. Все было как у всех: свидания, поцелуи, страстные объятия, жаркие переписки, ссоры и бурные примирения. В какой-то момент отношения начали сходить на нет, пара распалась. Инициатором была женщина. Отвергнутый Илья тяжело переживал расставание и решил: «Хочу, чтобы она страдала».

Мужчина решил отомстить бывшей и вытащил из рукава свой козырь. За период отношений колымчанин собрал коллекцию откровенных фото женщины. Часть скачал с ее телефона, одно видео интимного содержания исподтишка записал сам. Все эти порнографические снимки Илья отправил через мессенджер знакомому бывшей.

Такого унижения Илье показалось мало. При личной встрече с экс-возлюбленной мужчина недвусмысленно заявил: «Я могу тебя убить». Свои слова подкрепил ударами. Женщина не стала терпеть побои и угрозы, и обратилась в правоохранительные органы.

ОФИЦИАЛЬНО

Илью задержали и обвинили в трех преступлениях, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни, незаконным оборотом порнографических материалов, а также угрозой убийством.

- Составленное в отношении гражданина обвинительное заключение утверждено прокуратурой области. В ближайшее время уголовное дело будет передано в Ольский районный суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Колымчанину может грозить до десяти лет колонии.

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