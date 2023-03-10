Погода в Хабаровском крае сохраняет неустойчивый характер Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае сохраняет неустойчивый характер. Синоптические процессы перестраиваются на весну, что сопровождается «качелями». Сейчас регион попал в период снегопадов, который может затянуться и устроить жителям «второй 2007-й».

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Снегопад в Хабаровском крае идет уже несколько дней и, помимо красивых пейзажей, создал массу проблем. Это и пробки, и высокие цены на такси, и слякоть. Особенно последствия циклона ощутила на себе региональная столица: снег в Хабаровске утром и вечером фактически парализует движение.

Погода в Хабаровске на выходные не сильно обрадует горожан. В ближайшие сутки в краевой столице также ожидается снег. При этом температуры воздуха будут вполне комфортные: ночные опустятся до -9 градусов, дневные будут в районе +5 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что снегопад продолжит идти и в выходные. Более интенсивные осадки ожидаются 11 марта на западе региона - в районах имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском. 12 числа циклон сместится на север и уйдет в Охотское море.

Погода на март 2023 года, по предварительным прогнозам, может быть с обильными снегопадами. Подобная аномалия была зарегистрирована в Хабаровском крае в 2007 году, когда мартовские осадки фактически засыпали регион. Снега была много, шел он часто и быстро расстаял.

- Если мы говорим в целом о марте, то вполне может быть повторение 2007 года. Например, очередной циклон 13 марта мы ожидаем с обильными осадками. Серьезный снегопад возможен на востоке края. Также сильные осадки прогнозируются по Комсомольскому, Нанайскому и Хабаровскому районам, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, главный синоптик хабаровского гидрометеоцентра.

Прогноз в Хабаровском крае еще будет уточняться.

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