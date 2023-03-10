Весенняя погода сменилась осадками Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Никогда такого не было, и вот опять. В Хабаровск пришли циклон и снегопад, из-за которых по городу вновь наблюдаются «катаклизмы». Бесконечные пробки, массовые аварии и транспортные коллапсы наблюдаются в каждом районе города.

Центр сковало Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Циклон в Хабаровске: осадки, какая погода, какая температура

О приходе западного циклона синоптики предупреждали жителей накануне. Снежные вихри прибыли по расписанию, принеся обильные осадки. Сыпать начало еще с вечера 9 марта, а в ночь на 10 марта наблюдался пик циклона. По прогнозам специалистов, снег закончится к вечеру того же дня.

- Температуры ночью достигали от -3 до -5 градусов. Днем они поднимутся от +1 до +3 градусов. В городе ожидается восточный ветер 5-11 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Снег пошел вечером 9 марта Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Пробки в Хабаровске: где проехать, сколько баллов

Водители сообщают о трудностях при поездках на работу. Среднее время в пути увеличилось по разным данным на 40-50 минут.

- Сегодня на Карла Маркса было вообще невозможно проехать. Пробки 20-минутные, несколько аварий. Знакомый объезжал все это по Восточному шоссе и тоже встрял на 40 минут. Припарковаться также было непросто, люди поскидывали машины в несколько рядов, в центре сложно даже просто проехать, - рассказал «КП» - Хабаровск» Олег Кищук, житель Хабаровска.

Средняя скорость движения по пробкам Фото: Евгений ЛАПУХИН

Пешеходам тоже пришлось непросто. Снег быстро тает, превращаясь в грязную кашу под ногами. Гулять при таких условиях, значит замочить ноги и сушить ботинки. Видимость на дорогах оставляет желать лучшего, поэтому на проезжей части стоит соблюдать предельную внимательность. В ГИБДД города сообщили, что из-за снега вчера случилось четыре ДТП, четыре человека пострадали.

Некоторые объезжают пробки по встречке Фото: Евгений ЛАПУХИН

Когда пройдет снегопад в Хабаровске

- Ведомство в связи с ухудшением погодных и дорожных условий просит водителей быть внимательней на скользкой дороге, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте дистанцию, не злоупотребляйте обгонами, выбирайте безопасную скорость движения и увеличите боковой интервал, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

На дорогах грязь и сырость Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщили синоптики, непогода скоро отступит, и в регион придет солнечная сухая погода. До тех пор следует быть аккуратными, внимательно смотреть на дорогу и под ноги и одеваться в соответствии с актуальным прогнозом.

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