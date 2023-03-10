Колыма на водке, ЕАО на пиве: два дальневосточных региона бьют рекорды по употреблению алкоголя

Магаданская область попала в список регионов, предпочитающих крепкие напитки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

FinExpertiza опубликовала данные исследований по проданному алкоголю в регионах России за прошлый год. Оказалось, что больше всего пива употребляют жители Еврейской автономной области, в 2022 году именно здесь было куплено больше всего хмельного напитка в розницу. В среднем, на одного человека пришлось порядка 93 литров пенного, а это в 1,8 раза больше, чем в среднем по всей стране. Сомнительное лидерство.

А вот меньше всех пьют пиво в Ингушетии - здесь на душу населения приходится всего по 0,4 литра в год. Цифра в 130 раз меньше, чем по стране. Не особо много пенного употребляют и в Чечне, примерно по 1,6 литра в год на человека.

В список мало пьющих попали также Дагестан, Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, чуть побольше пива пьют в Тыве, Калмыкии, Ставрополье и Ростовской области.

В исследовании консалтинговой компании «засветились» еще несколько дальневосточных субъектов. Магаданская и Сахалинская области, а также Камчатка и Чукотка вошли в список регионов, предпочитающих употреблять крепкий алкоголь. Всего же в 2022 году продажи крепкого алкоголя в России в среднем выросли на 7,5 процента.

К крепким напиткам относят водку, коньяк, ликероводочную продукцию выше 25 градусов. Большой спрос на эти напитки в Магаданской области. В среднем на человека здесь приходится по 14 литров в год. Равнодушны к таким серьезным напиткам традиционно кавказские республики.

Как отмечает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, спрос в российских регионах значительно вырос на всевозможные ромы, джины и ликеры. Это связано с тем, что с рынка ушла часть зарубежных марок.

- В целом употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. Показательно, что уже к середине 2022 года расходы россиян на вредное потребление - то есть на алкоголь, табачную продукцию и сладости - выросли на пятую часть, - говорит Агван Микаелян.

Употребление алкоголя вредит здоровью. Это в беседе с «КП» - Хабаровск» подтвердил врач-нефролог первой краевой клинической больницы Денис Сидоренко. В последнее время число пациентов с хронической болезнью почек растет, а на заболеваемость серьезно влияет употребление алкоголя, в том числе пенных напитков.

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