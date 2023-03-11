«Точность не в теле, а в голове»: метатель ножей из Хабаровска рассказал о стереотипах, связанных с этим спортом

Метание ножей - это не так опасно, как кажется Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Метать ножи – опасно. Да и зачем? Так думают те, кто с этим спортом не знаком совсем. Стереотип обоснован: в фильмах ножами убивают и, как правило, довольно жестоко. Однако метание ножей в деревянные мишени – это другое: здесь нужно быть хладнокровным, сосредоточенным, с большим самоконтролем, чтобы попасть в середину. А можно просто выпустить пар, и тогда занятие пройдет энергично, бойко, как бы в состоянии активной медитации. В любом случае - это безопасно.

Попасть в центр - главная цель Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Когда-то Илья Ульянов увлекался стрельбой из лука и обучал этому других. Уровень был любительский - для тех, кто хочет просто попробовать, не обременяя себя жестким расписанием тренировок. Восемь лет назад, на очередном фестивале по этому спорту, он познакомился с будущим учителем по метанию ножей.

- К нам на фестиваль пришел прапорщик, он неплохо стрелял из лука. Сразу было видно, человек военный, спортивный, с самодисциплиной. На фестивале мы быстро подружились. И решили, что будем метать ножи. Благодаря его грамотному подходу, даже я со своим легким ДЦП смог попадать ближе к центру мишени спустя полгода тренировок. Точное попадание, оно не в теле, а в голове, - поделился с «КП» - Хабаровск» Илья Ульянов, руководитель Городской федерации по метанию ножей.

Жажда точности сделала Илью профессионалом - он стабильно занимает 2-3 места по краю, несмотря на недуг. Говорит, когда метаешь ножи, не только развиваешь координацию, но и учишься самоконтролю. Например, меняется психика, а отсюда и поведение: больше не действуешь сгоряча, а обдумываешь решение. Хотя в обществе принято считать иначе.

- Метание ножей признали официальным видом спорта только в 2019 году. До этого в обществе ходило много мифов, что это опасно, что в этом агрессия. Думали, будто мы будем обучать убийц. На самом деле ножи не вытачиваются, ими практически невозможно порезаться, они тупые. Я не знаю, какое нужно усилие приложить, чтобы нанести себе этим вред. Но, как говорится, кто захочет, тот и в луже утонет.

Федерации по спортивному метанию открываются еще в трех городах Хабаровского края Фото: Екатерина ЛЕСКОВА

Слова Ильи обоснованы: на занятии у него маленькая дочь. В спорте она больше года - в 6 лет София впервые метнула нож в деревянную мишень. Дальше - больше. И вот семилетняя девочка - завсегдатай папиных тренировок. Мама не возражает.

На сегодня Федерации по спортивному метанию ножа активно развиваются: появляются филиалы в Ванино, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, где могут обучаться и люди с ограниченными возможностями здоровья. По словам опытных тренеров, зачастую такие люди учатся быстрее других. Все из-за отсутствия лишних движений и большей внимательности к спорту.

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