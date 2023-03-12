Таинственные исчезновения: куда пропадают люди в Хабаровском крае

В Хабаровске ищут 18-летнюю девушку и 15-летнего подростка Фото: Надалинский Станислав

Хабаровск - не очень большой город с населением около 617 тысяч человек. Тем не менее, здесь все равно бесследно пропадают люди. Практически каждый день в сети появляется информация об очередном исчезнувшем. На поиски чаще всего выходят волонтеры, по последним данным ДПСО «Лига Спас», в городе ищут подростка, и 18-летнюю девушку. Только за прошлый месяц в отряд поступило порядка 25 заявок на поиски, за прошедшее время найти живыми удалось 17 человек, 10 из них - несовершеннолетние и дети.

Куда исчезают люди? Где искать пропавших? Почему дети просто убегают из дома? Неизвестность и отсутствие ответов на эти вопросы мучают родных и близких тех, кого ищут. Облегчение наступает лишь тогда, когда поиски дают хоть какой-то результат, человека находят живым и невредимым, или же подросток сам возвращается домой.

несколько человек все еще ищут Фото: ДПСО "Лига Спас"

Самое страшное, когда о пропавшем поступает итоговая ориентировка: «Найден. Погиб», или, когда спустя долгое-долгое время о человеке нет никаких вестей. Таких «не найденных» по Хабаровскому краю и ЕАО, пропавших еще в феврале, шестеро. Среди них двое мужчин, которые в начале прошлого месяца уехали на зимнюю рыбалку и пропали. Их машину обнаружили на дне водоема, самих рыбаков там не было. Еще один мужчина пропал в Амурской области, в городе Тында.

Рыбаков все еще не нашли Фото: ДПСО "Лига Спас"

На днях «Лига Спас» публиковала ориентировку на поиски 18-летней девушки, исчезнувшей в Хабаровске. Последний раз ее видели в Южном, но находиться она может в любом районе города. Девушка среднего телосложения, рост около 165 сантиметров, голубые глаза. Особой приметой можно считать осветленные пряди волос спереди. Одета была в голубые джинсы и черную куртку. Под верхней одеждой бежевая кофта с рукавом на одно плечо.

18-летняя девушка пропала в Хабаровске 10 марта Фото: ДПСО "Лига Спас"

Еще одного молодого человека, на этот раз 15-летнего подростка, тоже не нашли. По данным отряда, Данил Бутузов пропал 10 марта в районе улицы Маяковского в краевой столице. Высокого кареглазого парня ищут родные, всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят сообщить в «Лигу Спас» по телефонам: 9 914 190 12 17, или 8 914 167 37 77.

Волонтеры ищут 15-летнего подростка в краевой столице Фото: ДПСО "Лига Спас"

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