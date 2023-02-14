«Узнать бы только, что живы…»: 33 человека бесследно исчезли в Хабаровском крае и ЕАО

Родные не теряют надежды и верят, что их близкие найдутся Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

За 2021 год в Хабаровском крае и ЕАО пропало огромное количество людей. Некоторых волонтерам и семьям удавалось найти невредимыми, а иногда бывало, что исчезнувших обнаруживали мертвыми. Несмотря на то, что на поиски всегда выходит много народу, кого-то найти не получается, люди просто исчезают, не оставляя никаких следов. За тот проклятый год в двух регионах не смогли найти 32 человека, еще одного ищут вообще с 2019 года.

Неизвестность и незнание, что же случилось с родным человеком, жив ли он вообще, цел ли, а вдруг дезориентирован, и ему страшно, это, наверное, самое ужасное, что может быть. В отчаянии люди готовы на все, только бы узнать, где их ребенок, куда исчезла их половина или родной человек.

Но надежда на то, что будет какой-то результат, все еще теплится в сердцах родных и близких. Попытки выудить хоть малейшие зацепки в деле не оставляются, поисковые отряды продолжают публиковать ориентировки с данными потерявшихся, а люди продолжают выходить искать. Снова и снова.

Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» регулярно публикует сводки о пропавших людях, в том числе о тех, кто бесследно исчез уже давно. Сейчас отряд акцентировал внимание на тех, кого не могут найти с 2021 года. В списке пропавших встречаются люди, которым, возможно, нужна медицинская помощь из-за дезориентированности или иных проблем.

Например, 72-летний Владимир Титаренко, который пропал в Еврейской автономии в октябре 2021 года в районе СНТ «Парус». Или 43-летний Роман Афанасьев, неожиданно переставший выходить с родственниками на связь в июле того же года.

Владимир Титаренко пропал в Еврейской автономии, его до сих пор не нашли Фото: "Лига Спас"

Многие из пропавших людей - мужчины пенсионного возраста. Тем, кому может требоваться медицинская помощь, чаще всего за 70 лет. Так, 75-летнего Виталия Савельева последний раз видели на трассе «Уссури», на 159 километре. От него нет вестей уже с начала июля 2021 года.

Некоторые из пропавших могли быть дезориентированы и нуждаться в помощи Фото: "Лига Спас"

Еще одного мужчину не могут найти с 2019 года. 36-летний Дмитрий Зибров пропал в поселке Горького в Хабаровске, и до сих пор о нем не появилось ни весточки.

Этого мужчину ищут вообще с 2019 года Фото: "Лига Спас"

Среди пропавших нередко встречаются женщины, подростки и дети. В тот злосчастный год в Хабаровском крае так и не смогли найти 41-летнюю Оксану Медко, 37-летнюю Оксану Ибрагимову, которая могла нуждаться в помощи медиков, 40-летнюю Ольгу Гончарук и 27-летнюю девушку Дарью Сафонову, которая тоже могла быть дезориентирована.

Женщины тоже часто пропадают в крае Фото: "Лига Спас"

Пока информации о местонахождении 33 человек, пропавших в 2019 и 2021 годах, нет. В видеоролике представлены все, кого ищут с того периода волонтеры. Родные и близкие все еще надеются на чудо, а жителей региона просят сообщать, если имеется какая-либо информация о пропавших, в ДПСО «Лига Спас».

Что же касается пропадающих детей, то при первых сигналах на поиски выходят буквально толпы народу. Не знать, что случилось с самым дорогим, что только есть у родителей - это слишком больно, но особенно горько для мамы и папы понимать, что их ребенку сейчас очень страшно, он плачет и хочет домой.

У поисковиков есть одно очень страшное и негласное наблюдение - если ребенка не нашли в первые 48 часов, то с каждым часом вероятность того, что он найдется живым и здоровым, тает. Поэтому на поиски бросаются буквально все силы, созывается много народу, и вместе жители начинают с верой и надеждой прочесывать каждый сантиметр местности.

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