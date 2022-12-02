Взрослые мужчины пропадают: волна массовых исчезновений прокатилась по Хабаровскому краю

Многих не могут найти месяцами Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровском крае продолжают бесследно исчезать люди. Еще в августе пугающие сообщения о пропаже жителей прокатилась по Комсомольску, а сейчас охватила еще и Хабаровск и остальные крупные города. Родственники бьют тревогу и пытаются по кусочкам собрать картину происходящего, а остальные напуганы, ведь большинство пропавших – здоровые, сильные и взрослые мужчины.

Некоторых из них удается найти, но это меньшинство. Большая часть пропавших месяцами не выходила на связь, и остальные гадают, где они могут быть. Один из них – житель Николаевска 45-летний Игорь Бредо. Его жена настолько отчаялась найти мужа, что пошла к экстрасенсам. Они уверяют, что мужчина жив, но почему не вернулся с командировки домой, не знают. Последний раз он общался с супругой в июле по телефону. Это был первый день его вахты. К началу августа женщина никак больше не могла с ним связаться и начла бить тревогу.

- Я нашла работодателя мужа. 8 августа он мне позвонил, говорит, вот там от Игоря 10 тысяч переведу аванс сейчас. А 10 числа я начала уже настойчиво названивать ему, требовала, чтобы он вернул мужа домой, потому что там уже холодать начало. На все мои просьбы он только кормил меня завтраками. Это тянулось до самого конца августа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Людмила Бредо, жена Игоря Бредо.

В сентябре работодатель выехал лично на место, где должен был работать Игорь. Но там его не обнаружил. После этого было написано заявление о пропаже. Сейчас командировка уже давно должна была закончиться, но тем не менее домой Игорь так и не вернулся. Волонтеры продолжают распространять информацию о его исчезновении в надежде, что кто-нибудь из знакомых узнает Игоря и сообщит, где он сейчас.

Остальные мужчины также работали и проводили время с семьей, но внезапно перестали выходить на связь. Родственники и друзья пытаются не отчаиваться, но с каждым днем поисков надежда найти мужчин угасает. Для более эффективного розыска к делу подключаются волонтеры, которые распространяют листовки в соцсетях и рассказывают о каждом: приметы, где видели в последний раз, где предположительно может быть.

Из этой печальной статистики есть еще более пугающие исключения. Речь идет о пропаже подростков. 16 ноября в поселке Кенай пропал 17-летний Роман Бяков. Он был одет в черный пуховик с оранжевыми вставками, кожаную шапку-ушанку, черные штаны и синие ботинки. Родные думают, что он может быть в Комсомольске, но большей информации не знают.

Объявление о пропаже Романа Бякова Фото: ДПСО «Лига Спас»

14 ноября в Некрасовке исчезла 15-летняя Полина Мизева. Рыжеволосая девушка была одета в черную куртку, серую футболку с капюшоном и серые штаны.

Объявление о пропаже Полины Мизевой Фото: ДПСО «Лига Спас»

Родственники ждут воссоединения с любимыми и надеются, что их смогут найти как можно быстрее. Информацию о пропаже людей и их поисках размещают добровольцы добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас» в своих социальных сетях.

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