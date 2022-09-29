«Колдуны и карты говорят, он живой»: жена без вести пропавшего жителя Хабаровского края подозревает повариху в разрушении семьи

Белые маги видят его в избушке на берегу реки Фото: социальные сети Людмилы Бредо

Загадочная история исчезновения жителя Николаевска-на-Амуре, уехавшего на заработки еще в середине лета и до сих пор не вернувшегося, заставила его супругу идти на крайние меры. Отчаявшись добиться четких действий со стороны правоохранительных органов, Людмила Бредо решила обратиться за помощью в поисках любимого к потусторонним силам - экстрасенсам, колдунам и картам. «Игорь жив!» - говорят маги. «Пропьется и появится», - говорят в полиции. Но между тем весточки от мужа Людмила не получала со дня его отъезда. А тут, как назло, люди говорят, что видели его с местной поварихой…

Игорь Бредо Фото: предоставлено Людмилой Бредо

Как все начиналось

Игорь Бредо родился и вырос в Хабаровском крае. Сейчас мужчине 45 лет, женат, есть сестра и брат. А еще он находится под административным надзором после отбывания наказания из-за совершенного несколько лет назад убийства. 17 июля в шесть часов утра Людмила проводила Игоря в поездку - тот отправлялся на заработки в Охотское море, работать собирался на стройке. Уезжая, он пообещал по возможности быть на связи, но один единственный звонок от него Людмила получила в тот же день, и на этом связь прекратилась.

«Тут на вершинке холодно, надо было теплый костюм взять», - вспоминает супруга слова Игоря в ходе того разговора. - «Тут связи нет, не теряй, позвоню, как смогу».

Странный разговор с работодателем

С тех пор Игорь ни разу не позвонил жене. К началу августа Людмила начала уже серьезно переживать и активно искать супруга. Как рассказала женщина корреспонденту «КП» - Хабаровск», через знакомых и друзей она отыскала номер телефона так называемого работодателя мужа - Сергея Иванова (имя и фамилия изменены - прим. ред.) На вопросы Иванов отвечать не стал, сославшись на то, что только приехал и общаться не желает, но пообещал связаться с Людмилой на следующий день.

- 8 августа он мне позвонил, говорит, вот там от Игоря 10 тысяч переведу аванс сейчас, - рассказала Людмила и добавила, что больше вестей о муже не получила. - А 10 числа я начала уже настойчиво названивать Иванову, требовала, чтобы он вернул мужа домой, потому что там уже холодать начало. На все мои просьбы он только кормил меня завтраками. Это тянулось до самого конца августа.

29 августа Людмила пригрозила Иванову заявлением, что тот насильно удерживает ее мужа. Работодатель заверил обеспокоенную женщину - 1 сентября он отправится на место, где работает Игорь.

- И вот первого числа они поехали, но на условленном месте его не обнаружили. Искали четыре дня, и 4 сентября вечером они уехали с озера Мухтеля. Звонит Иванов мне 5 числа утром и говорит, что Игоря нигде нет, мол, мы везде искали, нет его. Подавайте в розыск.

Последний раз мужчина выходил на связь 17 июля Фото: предоставлено Людмилой Бредо

Собственное расследование

Супруга пропавшего без вести написала заявление в полицию. В связи с тем, что Игорь Бредо находился под административным надзором, по словам Людмилы, его объявили в розыск именно из-за того, что он нарушил надзорный режим, покинув место пребывания.

В отделении полиции, где супруга Игоря писала заявление, пообещали прокомментировать ситуацию, однако ответа редакция «КП» - Хабаровск» еще не получила.

Людмила начала собственные поиски, обращалась к поисковым отрядам, размещала информацию в социальных сетях, опрашивала всех, кто мог находиться в районе озера в то же время. Как выяснилось, в последний раз Игоря видели в том районе 27 августа.

- Накануне я списалась с девушкой в «Одноклассниках», ее сестра там была, его конкретно не видела, но тогда же пропала еще и повариха. То есть они там вдвоем собрались и поехали куда-то. Говорят, покататься на лодке. Я не знаю, что думать. История покрыта какой-то тайной. Про повариху я ничего не знаю, нашли ее или нет, кто она вообще такая, откуда взялась. Самое обидное, что все наши правоохранительные органы мне говорят одно - пропьется и появится. Но он так никогда не пропадал.

Живет в зимовье с подругой?

Как рассказывает Людмила, рядом с озером есть еще одно зимовье, в котором он может быть. Добраться туда сложно, женщина не знает, искали его там или нет. Круг поисков замкнулся: спасателям, чтобы вылететь на место и проверить окрестности, нужен приказ от полиции. В полиции же не объявляют в розыск без вести пропавшего мужчину, его ищут только в связи с нарушением административного надзора.

На вопрос, мог ли Игорь сбежать в то зимовье вместе с поварихой, Людмила четкого ответа не дала. Но отметила, что супруг раньше не пропадал, а без связи мог оставаться лишь пару дней.

Помощь потусторонних сил

Отчаявшись найти супруга обычными методами и не полагаясь на правоохранительные органы, семья пропавшего решила пойти на крайние меры и обратиться за помощью к потусторонним силам.

- Мы обращаемся к ведуньям, на картах расклады делаем, пока и ведуньи, и карты говорят только одно: что он живой. А знакомые обращались к белому магу в Комсомольске, и тот сказал, что Игорь живой, что он видит его стоящим на берегу, позади него домик некрашеный, будто землянка. И еще назвал цифры - 3989.

Найти связь с цифрами женщина попыталась через работодателя, надеясь, что, может быть, участок, где работал Игорь, имеет похожие координаты, или, возможно, есть еще какая-то связь, например с тем зимовьем.

- Мы стали смотреть по координатам, но все упирается либо в Магадан, либо в местность, приближенную к Китаю. Но это нереально, они бы туда не доплыли просто на лодке.

Пока эта история не разрешилась, мужчину до сих пор не нашли. Поисково-спасательные отряды в силах помочь только информационно - отправиться в эти труднодоступные места и прочесывать лес они не могут. Людмила не теряет надежды и считает, что муж обязательно в скором времени вернется.

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