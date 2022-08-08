Мужчин никто не видел уже несколько дней Фото: «Лига Спас»

Комсомольск вновь будоражат загадочные исчезновения людей. В городе снова пропадают взрослые мужчины. Родственники бьют тревогу, а волонтеры направляют все силы на поиски. Жители города перепуганы: ведь в последнее время таких случаев становится все больше, а ответов, почему взрослые мужчины из благополучных семей исчезают, все меньше.

В КОМСОМОЛЬСКЕ ПРОПАДАЮТ ЛЮДИ

5 августа при невыясненных обстоятельствах в городе исчез 33-летний Дмитрий Б. При себе у мужчины была небольшая сумка, он был одет в джинсы, футболку и кроссовки. До сих пор о нем нет никаких вестей. В последний раз мужчину видели на Юбилейной улице.

Фото: «Лига Спас»

Помимо Дмитрия, в Комсомольске до сих пор не могут найти 54-летнего Виктора К., фельдшера скорой помощи. Он пропал 1 августа, выйдя из дома и больше не вернувшись. Родственники сообщают, что последний раз его видели в районе бульвара Юности. Друзья теряются в догадках и признаются, что не имеют понятия, где он может быть на данный момент. Никто не знает даже, во что он был одет.

Фото: «Лига Спас»

ДЕТИ ПРОПАДАЮТ В КОМСОМОЛЬСКЕ

Весьма пугающие события не ограничиваются мужчинами, из города исчезают и взрослые женщины, а также молодые девушки.

Несколько месяцев добровольцы ищут 34-летнюю Дарью М. Жительница Галичного собиралась в Комсомольск, но так и не добралась до пункта назначения. Нет никакой информации ни об особых приметах женщины, ни об ее текущем возможном местоположении. Знакомые не имеют ни малейшего предположения о судьбе своей подруги.

Фото: «Лига Спас»

Также пропадают и дети. До сих пор продолжается поиск 11-летней Полины С. Девочка утонула 11 июля в районе яхт-клуба на глазах у родной матери. С тех пор ее не могут найти, хотя прошло уже около месяца.

- Просим помощи у владельцев катеров и лодок в прохождении акватории Амура от Яхт-клуба до села Нижние Халбы, - пишут у себя в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЛЮДЕЙ В КОМСОМОЛЬСКЕ

Все это ужасно пугает местных жителей. Ведь в Комсомольске живет не так много людей, около 230 тысяч, однако случаев исчезновений намного больше, чем в краевой столице. В Хабаровске, например, проживает около 600 тысяч человек, но подобных сообщений о пропажах меньше в разы, когда как в Комсомольске они поступают раз в два-три дня. Подписчики одного из городских пабликов поделились своими опасениями по поводу всей этой ситуации:

- Что происходит вообще?

- Это уже вообще ненормально.

- Хоть кого-то находят? А то такое ощущение, что скоро весь город пропадет.

НАЙДЕНЫ И ЖИВЫ

Несмотря на участившиеся случаи исчезновения, некоторых людей все же удается найти. Так, благодаря усилиям волонтеров в Комсомольске нашли 17-летнюю Арину И. Девушка пропала еще в июле, с тех пор о ней никто ничего не слышал. Однако 5 августа ее обнаружили. Детали происшествия не раскрываются, как и обстоятельства исчезновения. Радует, что девушке удалось вернуться домой, и с ней все в порядке.

Фото: «Лига Спас»

Версий, почему так происходит, очень много. Пока одни строят невероятные гипотезы с мистическим подтекстом, другие выдвигают свои более приземленные предположения. Достоверных подтверждений какой-либо из версий на данный момент нет. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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