Бури, метели и сугробы с человеческий рост: якутский всадник проскакал сотни километров в сторону Колымы

Дугуйдан Винокуров движется в сторону Магаданской области на лошади Фото: телеграм-канал путешественника

Путешественник из Якутии Дугуйдан Винокуров скачет на лошади на Колыму. Его путь начался из Оймяконского района республики Саха, дойти всадник планирует до Сеймчана, а это, не много ни мало, около 800 километров. И все бы ничего, и не такие расстояния преодолевал мужчина, да только вот нынешний путь проходит по бездорожью, где сугробы достигают полутора метров в высоту, а погода каждый день преподносит сюрпризы - то метели и бури, то снегопады и ветра.

Бури и метели не помеха для якуткого коневода Фото: телеграм-канал путешественника

Недавно всадник вышел на связь и рассказал, что команда преодолела самый сложный отрезок пути - почти 80 километров по бездорожью, если верить военным картам. Всего же путешественник проскакал уже 300 километров, еще около 60 километров осталось до федеральной трассы.

Чтобы понять, как сопровождающим его людям передвигаться во время путешествия, провели разведку. В начале февраля экспедиция выехала из села Орто-Балаган Оймяконского района - самого крайнего населенного пункта на территории Якутии, и направилась по Староколымской трассе до границы с Магаданской областью.

Экспедиция началась из Якутии Фото: телеграм-канал путешественника

- Данный участок считали самым сложным на маршруте, так как глубина снежного покрова на горных перевалах достигает полутора метров. По нашим расчетам, и, если верить старой военной карте, там проделали 80 километров по бездорожью. Цель у этой экспедиции была увидеть старую трассу узнать есть дорога или нет, - говорит сам путешественник Дугуйдан Винокуров.

Как оказалось, на машине там проехать невозможно, пройти участок мог только буран, пеший человек или лошадь. Так команда проложила путь бурана и после этого команда отправилась в путь.

Дорогу проложили бураны Фото: телеграм-канал путешественника

Путешественник вышел из Якутии 21 февраля. Новый поход стартовал по проекту «Дорогой великих предков». Сейчас команда на подходе к федеральной трассе, там им предстоит пройти еще около 500 километров до Сеймчана. На пути всадник побывает в селах-призраках, например, в Кадыкчане на Колыме.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» Дугуйдан Винокуров, в его планах на этот поход посетить места, где были предки - меценат Николай Кривошапкин и якутский писатель Алексей Кулаковский. Эти люди бывали в Сеймчане и помогали людям.

Якутские лошади - самые выносливые Фото: телеграм-канал путешественника

Но главная цель, которую преследует всадник - это налаживание сотрудничества между Якутией и Колымой. Коневода интересует пропаганда материального и духовного наследия, связанного с коневодством и продвижением якутской лошади.

Как дальше сложится путь путешественника - покажет время, сейчас же редакция продолжает следить за маршрутом.

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