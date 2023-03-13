Автолюбители оказались не готовы к таким капризам погоды Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Утро понедельника началось в Хабаровске с неприятного сюрприза - вся краевая столица утонула в огромных сугробах. Обстановка на дорогах проблемная, добираться до пунктов назначения приходится в два, а то и в три раза дольше обычного.

С утра 13 марта пробки были во всех частях города Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В период с 8:30 до 10:00 движение на дорогах практически замерло, стояли машины в центре, на Восточном шоссе, из поселка Горький и на выезде из первого микрорайона. Жители города передают вести «с полей» - на выезд с улицы Юности на Краснореченскую требуется минимум 40 минут. Не легче жителям пригорода, прорваться в центр оказалось практически невозможно.

- Выехала ровно час назад. За это время можно уже было до работы и обратно успеть доехать. Куча аварий, сломанные большегрузы раскиданы по трассе и на Карла Маркса, - рассказывает редакции Мария, хабаровчанка.

В пробках погряз буквально весь город. Автолюбители не могут подняться по некоторым из подъемов, застревают и скользят на припорошенном снегом льду.

- На одном из подъемов в центре города машины застревают. Смотрю, у одного резина лысая. Он и забуксовал. Дороги еще не успели почистить. Каша, но потихоньку едем, - говорит Игорь, автолюбитель.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук утром 13 марта дал оперативные поручения, чтобы управляющие компании и дорожное хозяйство работали круглосуточно и расчищали от снега дороги и дворы. На федеральных трассах ввели ограничение движения для автобусов и грузовиков.

- Из-за погодных условий введено ограничение для движения маршрутных автобусов и грузового транспорта на федеральных автодорогах: А-370 «Уссури» Хабаровск - Владивосток с 12 по 240 километр. А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, - передали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

О грядущем мощном циклоне было известно еще накануне. Сильные осадки прогнозировали практически во всех районах региона. В Хабаровске, по данным синоптиков, ожидался снег.

Дворы утопают в сугробах Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На выручку автомобилистам приходят сотрудники Госавтоинспекции. Из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах возникают затруднения при движении. Инспекторы мониторят обстановку и помогают автомобилистам.

- Водителям следует уделить особое внимание при проезде перекрестков склонов, резких поворотов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Кроме того, требуется проверить уровень стеклоочистительной жидкости, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов, - говорят в УГИБДД по городу Хабаровску.

Непогода задержится в Хабаровске еще несколько дней Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

При возникновении происшествий на дорогах водителям предлагают обращаться в дежурную часть по телефону 8 (4212) 59-59-06.

С утра управляющие компании вышли на уборку, начали расчищать дворовые территории, лестницы и территории у подъездов. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за обстановкой.

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