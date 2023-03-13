Заметал следы, чтобы скостить срок: чиновник из ЕАО пользовался положением и вредил экологии

Природе был нанесен колоссальный ущерб Фото: Андрей АБРАМОВ

В ЕАО вступил в законную силу приговор бывшему начальнику Управления по охране и использованию объектов животного мира. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия. Установлено, что чиновник нанес вред экологии, хотя сам отвечал за ее защиту.

ЗАХОТЕЛ И ПОСТРОИЛ

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ по ЕАО. Они выяснили, что Алексей Феоктистов согласовывал строительство нескольких зданий на территории заказника «Ульдур». Постройки должны были служить в качестве администрации, но вот разрешения на их воздвижение никто не давал. Строительство велось в обход экологической экспертизы.

- Эти действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в виде причинения существенного вреда объектам животного мира и среде их обитания в границах заказника, - рассказали в УФСБ по ЕАО.

СУДЕБНАЯ ТЯЖБА

В марте 2022 года суд признал чиновника виновным в превышении должностными полномочиями. Ему назначили лишение свободы на четыре года условно и еще три года испытательного срока. Помимо этого, Алексей Феоктистов должен выплатить более восьми миллионов рублей. Это сумма ущерба от его действий.

Как стало известно «КП» - Хабаровск» здания все-таки были достроены. Однако после того, как экс-руководителя уличили в преступлении, он их снес. Источник предполагает, что он сделал это в надежде, что приговор смягчат, его он обжаловал в суде. Было принято решение об изменении в части материального ущерба. Материалы были направлены на рассмотрение в гражданский суд. В остальной части приговор оставили без изменений, он вступил в законную силу.

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