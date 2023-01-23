Гонял воздух и деньги: бизнесмен из Хабаровска обманывал ведомства с экологической экспертизой

Бизнесмен заведоме не собирался выполнять свои обязательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летний житель Хабаровска хорошо изучил специфику работы с государственными контрактами и обратил взор на заработок в этом направлении. Как генеральный директор общества с ограниченной ответственностью он участвовал в тендерах проведения экспертиз биохимического состава воды и воздуха в районе пограничных переходов Покровка, Нижнеленинское и Амурзет в ЕАО.

- В ходе электронных торгов мужчина значительно занижал цену своих услуг, не обращая внимания на рыночные условия. Это позволяло ему выигрывать право на заключение контракта, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, начальник пресс-службы УТ МВД России по ДФО.

После подписания документов предприниматель умышленно ссылался на существующие экспертные органы, подделывая их бланки и акты с результатами проведенных замеров на содержание различных веществ в воде и воздухе. Эта липовая документация заверялась подписями несуществующих сотрудников и фальшивыми печатями организаций.

Государственному учреждению направлялся отчет о проделанной работе, после чего на счет организации поступала оплата. Всего было успешно перечислено более двух миллионов рублей.

Поймать нечистого на руку предпринимателя удалось благодаря аудиторской проверке учреждения-заказчика. Представители этого ведомства обратились с заявлением в полицию, где завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Узнав об этом, подозреваемый полностью возместил потерпевшей стороне весь нанесенный ущерб еще во время следствия.

Однако тяжесть этой уголовной статьи не предусматривает отзыв заявления, поэтому дело было передано в суд, который и определит меру пресечения аферисту.

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